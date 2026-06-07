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迷途國中生變修車少年 台南「社區師傅」助找回人生方向

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市學生輔導諮商中心分享國中生「阿木」，透過社區師傅制度在機車行找回自己。圖／台南市教育局提供
台南市學生輔導諮商中心分享國中生「阿木」，透過社區師傅制度在機車行找回自己。圖／台南市教育局提供

台南市一名國中生「阿木」（化名）因家庭環境不利及受同儕影響，逐漸與校園生活脫節。經學生輔導諮商中心專業輔導人員長期陪伴與傾聽，發現他對機車維修有濃厚興趣，進而透過教育局推動的「社區師傅」計畫媒合機車行師傅指導，讓他在實作中重拾自信與學習動力，成功翻轉過去消極被動的態度。

教育局表示，專輔人員從晤談過程中了解阿木對機車維修的興趣後，安排他到機車行學習拆裝零件及協助保養工作。從一開始的生疏，到後來主動準時報到，逐步建立責任感與成就感，也讓學校師長及法院保護官看見他的改變。

參與計畫的機車行師傅表示，在機車行裡沒有課本，與陪同前來的專輔人員互相合作，用最真實的生活教育，不斷提醒工作紀律與分享奮鬥歷程，讓阿木逐漸明白目標、責任與安全的重要。經過一學期的陪伴與引導，學校師長與法院保護官皆欣見他低頭專心修車的身影，也感受到那份不容易的改變。

教育局指出，孩子在修復引擎的過程中，不僅讓機車重新上路，也重新找回人生方向與學習動力。這只是眾多成功案例之一，也顯示高關懷學生需要更多被理解、被接納及被肯定的機會。

市長黃偉哲表示，教育的力量不只存在於校園內，市府近年積極推動「社區師傅」計畫，已成功媒合超過100家在地友善店家參與，涵蓋汽車維修、餐飲服務、烘焙、美甲美髮、音樂教學及拳擊健身等領域，透過職場體驗與實作學習，幫助孩子探索興趣、建立自信，重新找回學習動力。

教育局長鄭新輝表示，對部分高關懷學生而言，傳統課堂學習未必能符合其興趣與優勢，因此教育局透過實作體驗及職人身教，協助學生建立責任感與自我認同。目前「社區師傅」計畫已協助224名個案逐步回歸校園、建立穩定生活節奏，未來將持續整合學校、輔諮中心及社區資源，建構更完整的支持網絡，接住每一位需要幫助的孩子。

台南 機車 校園

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