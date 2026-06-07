招生保衛戰！屏東縣平均6到8％學生外流 屏中首辦特色班說明會

面對少子化與人才外流，屏東縣教育界觀察，每年國中升高中，屏東考區學生平均6%到8％學生外流，成為縣內各校招生保衛戰。國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會，介紹校內雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班等，盼能留住學子。

國中教育會考本月5日成績出爐，屏東高中首度舉辦特殊班說明會，5日晚間下著大雨，仍有120多名家長帶著孩子們參加說明會，現場座無虛席。

近年來屏東縣高中職僅國立屏東女中、新設立國立屏科實驗中學招生招滿。以屏東高中來說，近3年都未招滿，學校今年開出550名額。

國中教育會考成績出爐，屏東縣今年會考成績破紀錄，5A10＋共17人，其中10人均為縣內私校，代用國中、私立南榮國中就囊括7名5A10+最多，其中5人同時作文滿級分6級分，但據了解，5名榜首未留縣。

屏東教育界觀察，屏東每年約6％到8％學生外流，外流學生中男生估達9成。如何留住學生成為一大挑戰。據了解今年屏東考區有5187名考生，有500多人變更就學區。

搶救招生大作戰，屏東高中首度舉辦特色班說明會，雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班與創客學程Maker。

屏中數理資優班部今年20年。生醫工程實驗班今年招生第三屆，說明會邀請二年級學生分享課程內容與收穫。

說明會中，不少家長關注普通班。校長王玉輝說，「方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快」，他相信會有外溢效果，沒念到特殊班也能留在屏中，屏中去年畢業生考上醫學系、台大電機系，兩人來自普通班，且不同班。

屏東高中介紹校園環境，K書中心，提供個人座位，全額免費，全學期全勤出席發一千元獎勵金，每天不同科目與時段解疑。學校也有補救教學，全學期缺席未達3次，該科保證金全退。學期間辦周五微課程、周六時段，加強國英與寫作，報名全額免費。

雖然設有留縣升學獎學金，但關鍵在於，省下通學時間，可以免於通勤奔波，更專注於學習。

縣立大同高中也開設特色班，高中部設國際教育實驗班及教育部擴增雙語教育實驗班。114學年度起縣府配合屏東科學園區發展需求，在高中部設立高科技產業學程；國中部推動跨領域、跨科目協同教學及外籍教師入校教學計畫，提升教師課程創新與學習動機。

屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，有120多名家長與學生們參與說明會。記者劉星君／攝影

屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，校長王玉輝（左）說，方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快，沒念到特色班也能留在屏中。劉星君／攝影