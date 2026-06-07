快訊

川普再提「川賴通話」考慮對台軍售 學者：視為與北京打交道籌碼

聽新聞
0:00 / 0:00

招生保衛戰！屏東縣平均6到8％學生外流 屏中首辦特色班說明會

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國中教育會考成績出爐當天，屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，留縣升學。記者劉星君／攝影
國中教育會考成績出爐當天，屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，留縣升學。記者劉星君／攝影

面對少子化與人才外流，屏東縣教育界觀察，每年國中升高中，屏東考區學生平均6%到8％學生外流，成為縣內各校招生保衛戰。國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會，介紹校內雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班等，盼能留住學子。

國中教育會考本月5日成績出爐，屏東高中首度舉辦特殊班說明會，5日晚間下著大雨，仍有120多名家長帶著孩子們參加說明會，現場座無虛席。

近年來屏東縣高中職僅國立屏東女中、新設立國立屏科實驗中學招生招滿。以屏東高中來說，近3年都未招滿，學校今年開出550名額。

國中教育會考成績出爐，屏東縣今年會考成績破紀錄，5A10＋共17人，其中10人均為縣內私校，代用國中、私立南榮國中就囊括7名5A10+最多，其中5人同時作文滿級分6級分，但據了解，5名榜首未留縣。

屏東教育界觀察，屏東每年約6％到8％學生外流，外流學生中男生估達9成。如何留住學生成為一大挑戰。據了解今年屏東考區有5187名考生，有500多人變更就學區。

搶救招生大作戰，屏東高中首度舉辦特色班說明會，雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班與創客學程Maker。

屏中數理資優班部今年20年。生醫工程實驗班今年招生第三屆，說明會邀請二年級學生分享課程內容與收穫。

說明會中，不少家長關注普通班。校長王玉輝說，「方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快」，他相信會有外溢效果，沒念到特殊班也能留在屏中，屏中去年畢業生考上醫學系、台大電機系，兩人來自普通班，且不同班。

屏東高中介紹校園環境，K書中心，提供個人座位，全額免費，全學期全勤出席發一千元獎勵金，每天不同科目與時段解疑。學校也有補救教學，全學期缺席未達3次，該科保證金全退。學期間辦周五微課程、周六時段，加強國英與寫作，報名全額免費。

雖然設有留縣升學獎學金，但關鍵在於，省下通學時間，可以免於通勤奔波，更專注於學習。

縣立大同高中也開設特色班，高中部設國際教育實驗班及教育部擴增雙語教育實驗班。114學年度起縣府配合屏東科學園區發展需求，在高中部設立高科技產業學程；國中部推動跨領域、跨科目協同教學及外籍教師入校教學計畫，提升教師課程創新與學習動機。

屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，有120多名家長與學生們參與說明會。記者劉星君／攝影
屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，有120多名家長與學生們參與說明會。記者劉星君／攝影

屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，校長王玉輝（左）說，方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快，沒念到特色班也能留在屏中。劉星君／攝影
屏東高中首度舉辦特色班級暨課程介紹，盼能留住學生，校長王玉輝（左）說，方向比速度更重要，找到方向後，速度會慢慢加快，沒念到特色班也能留在屏中。劉星君／攝影

屏東 屏東縣 國中教育會考

延伸閱讀

創紀錄！國中教育會考屏東17人考取5A++ 南榮國中最多7人

竹科光環？國中會考5A比例「全國前15名占8席」 專家揭關鍵

會考成績公布！竹縣5A10+作文滿級分19人 許多績優學生「都有故事」

桃園3校拚實力 多元教育齊發光

相關新聞

竹科光環？國中會考5A比例「全國前15名占8席」 專家揭關鍵

115年國中教育會考成績公布，全國5A以上比例前15名國中，大新竹地區就有8校上榜，占比超過一半，展現驚人的升學競爭力。其中，曙光女中國中部以61.86%的5A比例高居全國第一，康乃薾雙語中小學55.56%排名第二。此外，多所公立國中表現同樣亮眼，多數學校5A比例超過兩成。相關數據在網路引發熱議，不少網友直呼「新竹競爭真的太激烈了」。

最狂畢典獎！中一中頒「最混獎」號稱請假1302堂課 校長澄清：不是真的混

台中一中今年畢業典禮氣氛超嗨！畢籌會設計趣味獎項「最混的人」，號稱頒給請假紀錄最高的學生，傳出有人請假高達1302節，全場沸騰，也引發網友熱議，封為「史上最狂獎項」，紛紛猜測「真學霸」、「請假最多的根本沒來」；校方表示，獎項只是趣味橋段，上台的學生不是「真的混」。

會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。

「新店市長」風波延燒 網友號召學生集結找議員詹江村討道歉

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，有民眾在網路上號召學生今天在桃園火車站集結，一起到國民黨桃園市議員詹江村服務處抗議及要求道歉；詹江村表示，今天假日服務處沒開，此為有心人士帶風向操作假訊息，呼籲學生理性了解事情始末，避免被利用。

影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥

高雄市上月25日發生國小資深教師墜樓身亡，今早家屬低調舉行告別追思會，現場擺滿學生家長花籃，送行親友相擁而泣、畢業生穿上校隊制服送老師一程；教師胞妹哽咽回憶兄妹點滴「你是我理所當然的存在，是我的寶貝哥哥。」在靈前說出這句話時，許多人低頭拭淚。

招生保衛戰！屏東縣平均6到8％學生外流 屏中首辦特色班說明會

面對少子化與人才外流，屏東縣教育界觀察，每年國中升高中，屏東考區學生平均6%到8％學生外流，成為縣內各校招生保衛戰。國立屏東高中今年首次舉辦特色班說明會，介紹校內雙語實驗班、數理資優班、生醫工程實驗班、美術班、體育班等，盼能留住學子。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。