最狂畢典獎！中一中頒「最混獎」號稱請假1302堂課 校長澄清：不是真的混
台中一中今年畢業典禮氣氛超嗨！畢籌會設計趣味獎項「最混的人」，號稱頒給請假紀錄最高的學生，傳出有人請假高達1302節，全場沸騰，也引發網友熱議，封為「史上最狂獎項」，紛紛猜測「真學霸」、「請假最多的根本沒來」；校方表示，獎項只是趣味橋段，上台的學生不是「真的混」。
台中一中校長林隆諺也在臉書PO文肯定學生創意與畢典活力，但提醒缺曠紀錄屬於長期留存資料，應對自身學習歷程負責，林隆諺也笑稱「沒想到畢典就給我搞一齣大的」、「有人實在是太混了，引起社群以及教師側目」。
台中一中畢業典禮2日登場，主題為「龍途．未央」，林隆諺特別獻唱校友、知名音樂人黃舒駿的「未央歌」經典歌詞，以「尋找你的藺燕梅、童孝賢」，呼應畢典主題，為畢典揭開序幕。
畢籌會安排趣味頒獎橋段，其中「最混的人」以請假最多的人名義頒獎，號稱有人請假1302節，各班學生代表搶著上台，還趣味性向師長求饒懺悔，校長及學務主任也作勢「教訓」，讓全場笑噴。
這項「最混獎」也引起網友熱議，有網友笑稱「高中第一次看到這種獎」、「畢業典禮變成傳奇現場」，也有網友稱「這麼狂要去朝聖」，更有網友猜測領獎人身分「請假最多的人其實是個學霸」、「請假最多的根本沒來」，還有網友稱「看到學霸也翹課就放心了！」
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