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校園新鮮事／勤學克服視障 雲林之「光」許萱羿獲總統獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
總統教育獎得主、雲林縣北港國中三年級許萱羿，不讀啟明學校，選擇一般教室和同學一起上課。記者蔡維斌／攝影
總統教育獎得主、雲林縣北港國中三年級許萱羿，不讀啟明學校，選擇一般教室和同學一起上課。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港國中三年級學生許萱羿，自幼罹患先天性色素性視網膜失養症，視力隨年齡退化，如今接近全盲，但她不向命運低頭，在師長、家人支持下就讀一般班級，學業成績優異，音樂語文領域表現尤其亮眼，榮獲總統教育獎，下個月將接受表揚。

許萱羿幼年因眼球異常晃動就醫，確診色素性視網膜失養症，預判未來恐失明。面對人生重大考驗，她勇敢面對，即使保有微弱光覺，仍相信「有光就有希望」。

為融入一般生活，她小學念普通班，但由於視力受限，需仰賴放大設備、點字顯示器等輔具，比同儕艱辛。升國中後由母親陪伴上課，協助整理筆記，成為她最堅強後盾。

校長施協志說，學校爭取資源，添購點字顯示器、擴視設備及點字書籍，打造友善學習環境。許萱羿則以優異表現回應師長期待，她樂觀向上，成績名列前茅，是校內生命教育典範。

許萱羿在音樂領域也展現過人天賦，她憑藉敏銳聽覺與優異音感，鋼琴與大提琴通過多項檢定、比賽屢獲佳績。她無法視譜，卻靠著反覆聆聽、熟記曲目，在音樂找到舞台。即使視力持續惡化，腎功能亦出問題，都不自怨自艾。

許萱羿說，只要朝著光的方向前進，懷抱勇氣、信心與熱情，就能跨越障礙、迎向夢想。

對她而言，總統教育獎不只是榮耀，更是人生重要里程碑。未來她希望投入音樂創作，用作品傳遞溫暖與力量，向社會證明，真正的光芒來自永不放棄的心。

視力 雲林 音樂

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