竹科光環？國中會考5A比例「全國前15名占8席」 專家揭關鍵

115年國中教育會考成績公布，全國5A以上比例前15名國中，大新竹地區就有8校上榜，占比超過一半，展現驚人的升學競爭力。其中，曙光女中國中部以61.86%的5A比例高居全國第一，康乃薾雙語中小學55.56%排名第二。此外，多所公立國中表現同樣亮眼，多數學校5A比例超過兩成。相關數據在網路引發熱議，不少網友直呼「新竹競爭真的太激烈了」。

根據「雪莉的數位生活」整理的115年國中教育會考統計，曙光女中國中部以61.86%居全台之冠，其次為康乃薾雙語中小學55.56%，康橋國際學校35.83%、義民高中國中部33.44%、成功國中32.70%、培英國中28.50%、光武國中28.10%、東興國中26.25%，三民國中16.02%。

新竹縣補教協會副理事長、金名補習班總班主任黃建國表示，新竹優異的升學表現與竹科效應密不可分。竹科聚集大量高學歷、高所得家庭，家長普遍重視教育，不只投入費用與大量資源，有爸爸在竹科上班，媽媽可全職顧小孩，願意投入大量時間陪伴孩子學習。

不少竹科媽媽們透過社群交流教育資訊，分享師資、課程與升學經驗，進一步帶動整體教育競爭力提升，也反映在會考成績等具體成果上。

他指出，今年曙光女中國中部5A以上比例達61.86%，較過去再創新高，義民高中國中部、康橋國中及康乃薾國中等私校表現也相當亮眼，若放眼全國都屬於相當優秀的成績。

不過，他認為公立學校的表現更值得關注，成功國中超過500名考生中有172人取得5A以上成績，培英國中近800名考生中也有222人達5A以上，在學生規模較大的情況下仍能維持高水準表現，辦學品質相當不容易。

黃建國表示，新竹地區家長近來最擔心的仍是升學競爭愈來愈激烈。其他縣市學生取得5A成績後，往往有較多明星高中可選擇，但新竹地區優質高中數量有限，導致錄取門檻持續攀升。

他指出，竹科實驗中學近年錄取標準為5A10+，甚至高於建中、北一女，竹中、竹女也都需要5A搭配多個「+」才能穩定錄取，他預估今年竹中落點約在5A5+至5A6+，竹女則約在5A4+至5A5+之間。

黃建國說，新竹地區近年國中教育會考成績亮眼，已成為全國教育界關注焦點，近期已有多個縣市補教團體前來參訪交流，可見新竹教育模式已成為各地觀摩對象。

資料來源取自「雪莉的數位生活」整理的115年國中教育會考統計。記者郭政芬／製表