2026裕元獎 NTSO台灣青年交響樂團協300名學生大合唱

裕元教育基金會攜手國立台灣交響樂團（NTSO）、國立彰化生活美學館共同主辦「2026裕元獎－全國兒童合唱表演賽」，於今日下午在國立台灣交響樂團霧峰演奏廳舉行「優勝隊伍聯合音樂會暨頒獎典禮」，先由六支優勝隊伍輪番登台，再由台灣青年交響樂團協同學生大合唱。

音樂會上半場由六支優勝隊伍上陣，各自帶來經典曲目，展現細膩多元的音色層次；下半場壓軸演出，則由國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛擔任指揮，由上百位學童與「NTSO台灣青年交響樂團」同台合唱《勇氣之歌》與《快樂頌》。

裕元教育基金會董事長李義男表示，裕元教育基金會長期致力兒童音樂素養與品格教育的推動，4月決賽時，26支隊伍就像是森林裡不同的生命，彼此呼應。

國立台灣交響樂團團長歐陽慧剛亦稱讚，今日除了頒發優勝獎項、肯定學子的卓越表現外，歷經決賽脫穎而出的六支優勝隊伍，更再度齊聚登台，褪去比賽的緊張，帶來高規格的音樂饗宴。

今年獲獎的六支優勝隊伍，首獎為彰化縣平和國小合唱團，繼2025年勇奪東京國際合唱大賽銀賞後，本次憑藉專業素養與協合性脫穎而出；貳獎為南投縣羅娜國小合唱團，清亮遼闊的布農族天籟，精湛唱出部落文化聲響；參獎為台南市文元國小合唱團，不僅是全國賽常勝軍，更以細膩穩健的層次感深獲評審好評。特別獎則頒給新北市桃子腳國中小合唱團、台中市東興國小合唱團，以及台北市西松國小合唱團。

裕元教育基金會表示，感謝所有指導老師、家長以及主協辦單位的全力支持，這段音樂旅程雖然暫時告一段落，但種在孩子心中的那顆音樂與夢想的種子，將在未來的日子繼續茁壯、發芽。

裕元教育基金會董事長李義男。圖／裕元教育基金會提供

裕元教育基金會董事長李義男(右七)與歐陽慧剛團長與優勝隊伍大合照。圖／裕元教育基金會提供