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會考放榜！台東38人摘5A以上、6人奪5A10+ 幾乎來自這所國中

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
115年國中教育會考成績公布，台東縣共有38名學生獲得5A以上佳績，其中新生國中表現最亮眼，共有29人達標。圖／台東縣政府提供
115年國中教育會考成績公布，台東縣共有38名學生獲得5A以上佳績，其中新生國中表現最亮眼，共有29人達標。圖／台東縣政府提供

115年國中教育會考成績揭曉，台東縣共有38名考生獲得5A以上成績，其中以新生國中表現最為亮眼，共有29人達標；東海國中5人、池上國中3人及寶桑國中1人，展現各校扎實的教學成果與學生學習實力。

縣長饒慶鈴肯定所有師長長期投入教育工作的努力，也恭賀表現優異的學生。她表示，每一份成績背後都凝聚著學生的努力、家長的支持及教師團隊的陪伴，縣府未來將持續挹注教育資源，協助孩子在多元學習環境中發展潛能、實現夢想。

今年全縣共有6名學生取得最高等級的5A10+成績，皆來自新生國中，包括邱梓庭、唐書晴、歐子瑄、顏琨耘、邱承敬及陳粲容。其中，邱梓庭寫作測驗獲得6級分，總成績居全縣之冠。東海國中黃亮瑜、黃子衿則以5A9+成績緊追在後，表現同樣亮眼。

除了頂尖學生表現突出外，今年池上、初鹿、綠島、大武、賓茂及海端等國中在提升高分群學生及降低待加強比例方面，也都有明顯進步，反映各校近年持續推動學力提升已逐漸展現成果。

談到學習心得，取得5A10+佳績的新生國中唐書晴表示，讀書就像一場馬拉松，重點在於持續累積與穩定前進，而不是短時間衝刺，希望未來能運用所學回饋社會。

歐子瑄則分享，充足睡眠是維持學習效率的重要關鍵，平時透過整理錯題與反覆練習，加深對知識的理解與記憶。陳粲容表示，學習不只是為了應付考試，更是探索世界的過程，而保持好奇心則是支持自己持續閱讀與思考的重要動力。

此外，大武國中譚信考出3A2B++佳績，他善用數位科技工具自主學習與解題，展現主動探索精神。校方表示，透過數據分析、學習支持及親師合作，協助學生穩定備考，譚信的表現也反映數位學習資源與教學支持已逐步發揮成效。

縣府教育處表示，近年持續推動學力扎根與教育品質提升，除強化學生基礎學力外，也透過品格教育及特色課程培養學習韌性與在地認同。同時積極推動數位融入教學，引進國教輔導團專業資源，由領域輔導員深入校園陪伴教師共同備課、觀課及議課，持續精進教學品質。

台東 饒慶鈴 國中 會考

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