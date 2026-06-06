疑不堪校事會議壓力 高雄國小老師發文問「這件事」送醫治療

高雄市再爆一名國小老師疑因長期承受校事會議及檢舉壓力，身心出狀況，2天前在臉書發文詢問「學校最高的建築樓層？」貼文曝光後，傳高市府「強勸」住院治療，教師團體證實，也已前往探視，協助度過難關。衛生局對此回應，事涉個人隱私無法說明。

該名老師本月4日在臉書發文寫下「學校最高的建築樓層，好像是4樓，還是5樓？」貼文一曝光，許多家長、網友紛紛湧入留言區關心，高雄市府不敢大意，動員警察局、消防局、衛生局人員勸說就醫，目前在住院接受治療與安置中。

據了解，這名國小老師一年多來因校事會議紛擾和無止盡調查程序，承受極大精神壓力，曾形容自己有如「溺水的人」社群媒體發布的字句令人憂心，隨後教育界人士透露，老師已由相關單位協助送醫治療。

事件曝光後，教師團體表態聲援，認為現行校事會議及申訴制度雖有保障學生權益的必要，一旦遭檢舉，即使最終獲還清白，仍須耗費大量時間與心力面對調查程序，心理壓力難以計量。

高雄日前才發生國小教師墜樓身亡事件，教育現場壓力議題持續受到關注，教師團體呼籲，除維護學生受教權益外，應建立更完善的教師支持系統與心理照護機制，避免第一線教師在長期壓力下陷入身心危機。

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