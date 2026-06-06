「新店市長」風波延燒 網友號召學生集結找議員詹江村討道歉

桃園市武陵高中畢業典禮「新店市長」風波持續延燒，有民眾在網路上號召學生今天在桃園火車站集結，一起到國民黨桃園市議員詹江村服務處抗議及要求道歉；詹江村表示，今天假日服務處沒開，此為有心人士帶風向操作假訊息，呼籲學生理性了解事情始末，避免被利用。

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生喊張「新店市長」並錄影PO網，所以引發一連串議論。詹江村批評學校及家長教育失敗，另有網友灌爆學生社群平台，民進黨中央黨部、桃園市長參選人黃世杰與議員黃瓊慧、魏筠等人則相繼批評張善政呵和詹江村，事件從校園演變成政治事件，甚囂塵上。

有網友昨天在網路上群平台發起行動，號召學生今天到詹江村服務處抗議並要求道歉，網紅「八炯」也稱自己會去聲援學生，並指學生資源不夠，呼籲大家有空都去。

詹江村強調自己只有批評學校家長教育失敗，未透露任何可以連接到學生身分的資訊，也沒有發動支持者肉搜謾罵，整件事是學生在網路留言向民進黨議員魏筠、黃瓊慧等人求助，身分才曝光。

詹江村說，回顧整件事情始末，他只發一篇文批評學校及家長，後續都是在澄清事實，並沒有反擊或惡意批評，希望學生理性了解事情始末，不要被有心人士操弄。今天是假日，服務處休息，不會開門，他也不會到場回應抗議。