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國中會考奪全國榜首！僑泰陳奕全考出111滿點 獲120萬獎學金

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
僑泰國中部學生陳奕全（中）在國中會考考出111滿點，榮登全國榜首，直升高中部，獲120萬獎學金。圖／僑泰高中提供
僑泰國中部學生陳奕全（中）在國中會考考出111滿點，榮登全國榜首，直升高中部，獲120萬獎學金。圖／僑泰高中提供

國中教育會考成績揭曉，僑泰高中今公布，僑泰國中部學生陳奕全獲5A10+、寫作6級分，考出111滿點，榮登全國榜首，直升高中部，獲120萬獎學金。全校五科A++共7人，5A以上共53人，校方預估一中、女中錄取人數可達45人。

僑泰高中校長溫順德說，今年達一中、女中錄取標準的45人中，有34人直升高中部，1人直升電子科，除考出111滿點的陳奕全獲120萬獎學金外，110點的劉宇量、黃國育獲60萬元；109點的廖祥閎，107點的許菀耘、李昕庭、許景淵，105點的周成瑜都獲42萬元；99點直升電子科的陳光育獲60萬元獎學金。學生都開心地表示，會把獎學金會先存起來，進入大學後可放心追尋夢想，不必為學費煩惱。

陳奕全說，他學習重視細節，考前會擬訂讀書計畫，不懂的就向老師請教，並隨時調整學習節奏，才能考出好成績。前年雙胞胎哥哥會考都獲5A9+，直升高中部，也讀得不錯，因此他毅然選擇直升。

劉宇量說，他平時喜歡思考，愛動手製作紓壓小物，也將創意發揮在讀書上，創造一些背誦訣竅，協助自己記憶；黃國育說，升上國中時一度跟不上學習步調，總覺得疲憊，甚至一度想轉學，所幸老師在他迷惘時耐心引導與鼓勵，才讓他克服難關，逐漸找回讀書樂趣，如願摘下好成績。

校長温順德表示，繼前年柯亭語、張之盈，去年李佳蓉、李炳憲考出111滿點成績後，今年陳奕全再延續好表現，連續3年摘下全國榜首，印證國中部堅實的教學功力；而近來每年均有7成以上達第一志願學生選擇直升，更彰顯六年一貫的辦學績效，已廣受家長與學生肯定。

僑泰國中部7名學生考出5A10+好成績，與師長合影。圖／僑泰高中提供
僑泰國中部7名學生考出5A10+好成績，與師長合影。圖／僑泰高中提供

僑泰國中部53名學生考出5A以上好成績，與師長合影。圖／僑泰高中提供
僑泰國中部53名學生考出5A以上好成績，與師長合影。圖／僑泰高中提供

會考

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