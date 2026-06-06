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高雄國小教師告別式湧數百人送別 陳其邁到場致哀

中央社／ 記者林巧璉高雄6日電

高雄市某國小教師墜樓事件引發各界關注，今天是這位老師的告別式，除了高雄市長陳其邁與多位民意代表現身哀悼外，現場湧入數百名學生、教師及民眾追思，送他最後一程。

這位老師於上月25日在學校墜樓不治，後續引發許多討論，民眾在網路上哀悼這位老師。有不少教育人士、民眾檢討第一線教育現場讓老師筋疲力盡，而校事會議制度更讓老師長期處在高壓狀態。陳其邁事發後表示，全面支持校事會議改革，必要時提報中央修法等。

陳其邁今天上午抵達靈堂時雙手合十表達哀悼，包括民進黨高雄市長參選人賴瑞隆、國民黨高雄市長參選人柯志恩，以及多位立委、市議員等出席致意。為尊重家屬，政治人物今天皆未受訪。

家屬將今天的活動稱之為這名教師的「畢業典禮」，現場湧入數百名學生、家長、教師和民眾送這名老師最後一程。

這名老師的胞妹在家祭時說話懷念哥哥，她說，哥哥從小就非常照顧她，「哥哥我很想你」，兩人從小多次同校，在國中同校時，每天一起騎腳踏車上學，一路注意她的安全，在她收到情書時說「你要好好念書不要分心」，在大學時也叮嚀她不能只是享受大學生活，更要好好認真求學。

胞妹說，就算出社會後，哥哥仍隨傳隨到，只要有需要就隨時伸出援手，「你就是那麼疼我」，也把她的3個孩子視如己出、視為珍寶，你對他們的愛早已不用言語，「哥哥你就是對別人那麼好，一心一意全力付出，結果卻把自己放在最後面」。

其後3個孩子致詞時一度哽咽無法言語，隨後說「舅舅謝謝你、我們愛你」。現場氣氛相當悲戚，不少等待公祭的民眾也紅了眼眶。

陳其邁 高雄 中央

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