影／資深教師墜樓亡追思會上 胞妹哽咽追憶：最好的哥哥

高雄市上月25日發生國小資深教師墜樓身亡，今早家屬低調舉行告別追思會，現場擺滿學生家長花籃，送行親友相擁而泣、畢業生穿上校隊制服送老師一程；教師胞妹哽咽回憶兄妹點滴「你是我理所當然的存在，是我的寶貝哥哥。」在靈前說出這句話時，許多人低頭拭淚。

上午8時舉行家祭和公祭儀式，追思會現場氣氛哀戚，除教育界人士到場致意，不少曾受老師教導的學生一早到場送別恩師。

儘管家屬婉拒受訪，從會場內外仍可感受到濃濃不捨情緒，許多人離場時神情凝重，向這位奉獻教育逾30年的老師做最後告別。市長陳其邁8時20分抵達弔唁慰問，步出靈堂時，他雙手合十，未發一語隨即離開。

「老師再見了」場外一名年紀看來仍是國小學生的孩子哭紅雙眼，在家長陪伴下走進告別式會場，映照這名資深教師多年來在學生心中留下的深刻身影。

告別式上，教師胞妹也哽咽悼念傻哥哥「哥哥，你是最好最好的哥哥，我很感謝你，很愛你。」

她說，「你很照顧我，我們兩個從小一起長大。你每天叫愛賴床的我起床，不讓我上學遲到；我們讀同一間國中，你總是等我吃完早餐，再陪我一起騎腳踏車上學，一路上小心翼翼注意我的安全」。

收到情書時，哥哥比她還緊張，不斷叮嚀要專心讀書；兩人後來考上同一所大學，哥哥依舊時時提醒她顧好成績，擔心她將來被分發到偏遠山區任教。

即使出社會、結婚生子後，哥哥仍是那個永遠把家人放在第一位的人。妹妹哽咽地說，自己生下3個孩子後，哥哥始終視如己出、疼愛有加，「彷彿這3個孩子就是他的驕傲」，孩子們也都知道，大舅對他們的愛早已不需要言語表達。

「你就是這麼這麼好，一心一意只對我們好、對別人好，結果都把自己放在最後面」妹妹說，哥哥一直是家人理所當然的依靠，是她最珍愛的寶貝哥哥，如今雖然離開人世，但相信哥哥已前往極樂世界，不再有煩憂。

她最後向哥哥告別「人世間的事情，我們來做就好。媽媽和姊姊都愛著你，以後極樂世界再團聚。」

高雄市教師職業工會顧問許惠珠表示，該教師也是工會會員，是公認優秀教師，長年投入教育工作，突然驟逝讓教育界都十分遺憾與不捨，她也感嘆近年教師因管教、教學或親師溝通問題，屢遭申訴、檢舉承受沉重壓力，工會將持續向教育部反映，別再讓憾事一再發生。

高雄市教師產業工會專員劉亞平受訪說，校園管教環境改變，管得愈多、風險愈高，只要學生不滿管教，就可能透過家長申訴檢舉，教師面臨校事會議調查，以及教評會、考績等程序，不敢積極管教。

他提到，該教師所屬的小學，家長擁有高社經地位普遍重視教育，但疫情3年期間學生常規教育養成不足，導致高年級就已出現國中才會有的挑戰權威行為。

該教師從不輕言放棄任何學生的好老師，也曾跟同事抱怨過無力感，但他也要澄清，網傳教師遭檢舉、停職或接受調查，這些說法並非事實，他強調，該教師教學生涯清白，沒被投訴、也沒校事會議，連被提告的汙點都沒有。

劉亞平認為，教師事件之所以引發關注，不只是發生在明星學校，更反映當前教育現場結構性問題，但對於墜樓原因，他希望社會各界尊重家屬意願，不要過度揣測或借題發揮，讓逝者安息，「就讓一個好老師的形象，留在大家心中」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

學生掩面哭泣。記者郭韋綺／攝影

高雄資深教師今天舉行告別追思會。記者郭韋綺／攝影

家屬今天舉行資深教師告別追思會。記者郭韋綺／攝影

高雄市長陳其邁到場弔唁慰問。記者郭韋綺／攝影

資深教師追思會送行親友相擁而泣。記者郭韋綺／攝影