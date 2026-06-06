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外埔國中「實驗火箭」自製升空 國三生驚呼：超有成就感

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
外埔國中同學們親手完成自製火箭，大家覺得成就滿滿。圖／致用高中提供
外埔國中同學們親手完成自製火箭，大家覺得成就滿滿。圖／致用高中提供

台中市致用高中與外埔國中昨天舉辦「飛天築夢：火箭創客挑戰營」，校方特別邀請成功大學「成大論箭」專案團隊的專業師資與學生助教群，親自指導外埔國中國三學生動手製作實驗火箭，活動最後更在校園操場進行火箭戶外升空實驗，現場驚呼連連，成功展現大學、高中與國中三方攜手合作的科學教育新典範。

致用高中指出，這次火箭挑戰營在國教署的指導下，特別挑選在國中會考後的畢業生空檔舉行。課程內容規劃相當嚴謹，涵蓋四大實作階段，從最基礎的火箭科學原理教學開始，緊接著，帶領學生操作電腦進行模擬設計，再由學生親自動手製作箭身與安定片，並完成彈頭與回收裝置的精密組裝。當看到自己設計的火箭在操場噴射升空、成功開傘回收時，帶給國中生完整且震撼的科學體驗。

外埔國中校長翁麗鳳表示，為讓國中生親身體驗自然科學實作的樂趣、提早接軌創客（Maker）教育，這是學校第二次引進大學與高中「三方協作」的創客課程，目的是為海線的孩子們打造一個科學舞台，看到火箭升空的一剎那，翁校長欣慰地說，學生在實作過程中，眼中閃爍的好奇與熱情，充滿挑戰與成就感，更讓學生感受到未來科技學習的多元可能，。

參與的國三學生也興奮地表示，「能親手設計、製作並親眼看到火箭升空，真的超級有成就感！也讓人更期待高中後能繼續學習科學與工程領域。」有效提升對自然科學的學習動機。

致用高中校長鄒紹騰則指出，透過「大手牽小手」的教育合作計畫，深化了外埔國中、致用高中與成功大學之間的連結，更讓國中生提早接觸多元升學選擇與未來科技發展方向，能培養他們自主探究與創新的創客精神；也期盼學生在未來升學階段，能多加認識致用高中重視實作、開創科技創新素養的優質學習場域。

外埔國中同學們親手完成自製火箭，成就滿滿。圖／致用高中提供
外埔國中同學們親手完成自製火箭，成就滿滿。圖／致用高中提供

外埔國中「飛天築夢：火箭創客挑戰營」自製火箭順利升空。圖／致用高中提供
外埔國中「飛天築夢：火箭創客挑戰營」自製火箭順利升空。圖／致用高中提供

外埔國中翁麗鳳校長親自點燃火箭順利升空，象徵火箭創客挑戰營圓滿成功。圖／致用高中提供
外埔國中翁麗鳳校長親自點燃火箭順利升空，象徵火箭創客挑戰營圓滿成功。圖／致用高中提供

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