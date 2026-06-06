國中會考數學非選題 逾半低於1級分

今年國中會考數學科非選題二題，皆有超過半數學生拿○至一級分。台師大數學系教授謝豐瑞說，閱卷時發現，學生會用數學方式思考，但無法寫出來，導致很多考生即便寫出正確答案，也因表達問題最終得不到滿分三級分，需提醒學生，非選題就是側重說理與過程。

心測中心主任陳柏熹提醒，數學非選題要求學生「講清楚」解題策略，表達合理且需完整，考生須把前後步驟、關聯性等都寫出，而非只寫出最終答案。

心測中心統計，今年數學非選兩題均以取得一級分的考生最多，第一題八萬九三八人，占五成，一萬一一九人獲得○級分，占百分之六點二七；第二題有七萬八七○五人，占比五成九，一萬二二三七人○級分，占比百分之九點二八。

謝豐瑞表示，今年第一題考等差數列概念，只要學生願意寫，至少拿一級分非難事；但第二題空白率則是新課綱實施以來最高的一題，逾四分之一考生直接放棄，評估是和幾何推理有關，剛好是學生最害怕的內容。

謝豐瑞表示，整體而言，今年非選題較不需要很強的閱讀能力，就能看出情境中的數、量、形關係，但學生未能將複雜情境中的數、量、形關係如實轉化為數學式。