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國中會考落點分析 補教界估雄中30分31點、雄女30分26點

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
115學年國中教育會成績今公布，5A全國減少254人。示意圖。圖／聯合報系資料照片
115學年國中教育會成績今公布，5A全國減少254人。示意圖。圖／聯合報系資料照片

115學年國中教育會成績今公布，5A全國減少254人。補教界推估，報考人數增加和減招效應下，今年雄中30分31點、雄女30分26點才較有機會穩定錄取，較去年競爭更加激烈。

國中教育會考各科等級加標示人數百分比同步出爐，從統計數據來看，今年考生普遍反映較難的國文科，成績表現也明顯反映在數據上，等級A比例較去年下降，其中A++與A+合計比例更較去年大幅減少近5個百分點，成為各科變化最顯著的科目。

除國文外，英文、數學及自然科A等級比例也較去年下滑約1個百分點，僅社會科A等級比例呈現成長，雖然今年全國報名人數較去年增加7621人，受考題難度及高分群分布影響，全國5A考生人數反而較去年減少254人，頂尖考生競爭更加激烈。

高名教育事業集團教師李世揚分析，從目前各校陸續公布的成績推估，高雄區整體5A人數可能與去年持平或略有增加，雄中、雄女錄取門檻預料將較去年提高。

李世揚預估，雄中約需30分31點、雄女約需30分26點較為穩定；若為30分25點，可能進入比序階段，依現行規定，比序順序為國文、數學、英文、社會及自然。

李世揚表示，去年受到少子化及考生人數減少影響，高雄曾出現相對寬鬆的錄取門檻，但今年考生人數回升，加上高分群競爭激烈，4A1B挑戰雄女的機率將較去年降低，雄中、雄女錄取標準重回5A基本盤。

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