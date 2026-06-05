國中會考結果公布 台南私中表現佳！港明黃崧瑞5A++寫作6級分

國中會考成績今天公布，台南市私校考生表現亮眼。習慣區港明高中附設國中部三年級考生創近年最佳紀錄，5科A＋＋有10人、5A8＋以上共32人。

5科A＋＋有吳昱葳、陳柏宇、鄭凱睿、楊婷安、黃崧瑞、陳楷宥、林沁瑩、凃精湛、黃柏豪、陳瑋濬共10位同學，當中黃崧瑞5A＋＋、寫作6級分更是「滿分王」。

校方表示，今年各科達精熟等級比例全部高於全國平均，寫作6級分11人，達第一志願超過百人，九成以上選擇直升港明高中部。

黃崧瑞表示，感謝所有老師與同學支持、肯定，陪伴他經歷一段懵懂、掙扎、蛻變的過程，也感謝從未放棄的自己。他認為成長於教育氛圍濃厚的家庭，作文受閱卷老師青睞而有佳績，是自己的幸運。

他勉勵學弟妹面對充滿變數的考場，只要全力以赴，無論結果如何，都能慶幸自己走過一段無愧於心的旅程。期許自己持續精進，開拓寬廣的未來。

新營區南光中學范欣瑜考生五科5A++滿級分，施宥寧作文6級分，學生在各科表現優異，五科各科達A++等級共57人次，A+等級共78人次，A等級共152人次；作文獲得6級分及5級分者共35人。數學科達精熟等級比例亦高於全國平均。

范欣瑜表示，學習過程「理解觀念比死記硬背更重要」，建議同學依照個人學習特性選擇適合的複習方式，透過朗讀、整理筆記及大量練習題目，加深記憶並提升解題能力。

她也分享各科準備重點，社會與自然科須重視觀念理解及錯題訂正；英文科應系統整理文法及一字多義字彙；國文科則需掌握字音字形與語文常識；數學科則必須持續練習，維持解題手感。

國中會考結果台南私中表現佳。圖／港明高中提供

國中會考結果台南私中表現佳。圖／港明高中提供

國中會考結果台南私中表現佳。圖／南光中學提供

國中會考結果台南私中表現佳。圖／南光中學提供

國中會考結果台南私中表現佳。圖／港明高中提供