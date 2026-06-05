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國中會考成績出爐 屏東縣大同高中獲A以上占45％、力推六年一貫

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
國中教育會考今天成績出爐，屏東縣立大同高中國中部今年221名學生應試，成績亮眼，98人獲A以上，占全校考試人數45％，整體成績表現較去年進步，力推六年一貫學習優勢。圖／屏東縣立大同高中提供
國中教育會考今天成績出爐，屏東縣立大同高中國中部今年221名學生應試，成績亮眼，98人獲A以上，占全校考試人數45％，整體成績表現較去年進步，力推六年一貫學習優勢。圖／屏東縣立大同高中提供

國中教育會考今天成績出爐，屏東縣立大同高中國中部今年221名學生應試，成績亮眼，98人獲A以上，占全校考試人數45％，作文4級分以上有115人，占52％，整體成績表現較去年進步，力推六年一貫學習優勢。

大同高中表示，國中部陳芊寧考出4A++、1A+與作文五級分，陳宜柔獲4A++、1A及作文五級分，鄒雨洋拿下1A+、4A及作文五級分。另劉澤萸獲得2A++、2A、1B++，作文更拿下六級分滿級分。

校方統計，今年各科成績達A++以上學生18人、A+以上25人、A以上55人，合計98人達A以上成績，占全校考生近半數。

校長陳冠明表示，學校近年積極推動數位學習，本學年度行政團隊及教師規畫數位課程，除教師線上導學，運用學習平台推動自學、共學與互學，協助學生提升學習成效。今年會考成績較去年進步，培育頂尖學生，也致力扶助學習相對弱勢學生，讓每名孩子找到自己的優勢與方向。

大同高中表示，因應教育部推動國際教育與學校國際化，高中部設國際教育實驗班及教育部擴增雙語教育實驗班，透過創新課程與沉浸式雙語教學提升學生國際競爭力，獲家長肯定。

大同高中指出，114學年度起縣府配合屏東科學園區發展需求，在高中部設立高科技產業學程；國中部則推動跨領域、跨科目協同教學及外籍教師入校教學計畫，提升教師課程創新能力及學生學習動機。

國中部教學團隊已連兩年獲得屏東縣教學卓越團隊特優，並獲114學年度數位學習精進教學屏東縣特優肯定，致力發展數位創新教育及六年一貫學習優勢，透過多元課程與活動引導學生們從參與中了解自己，培養未來人才所需能力。

屏東 教育部 會考

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