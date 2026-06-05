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創紀錄！國中教育會考屏東17人考取5A++ 南榮國中最多7人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南榮國中5A9+以上有11人，展現堅實學力與穩健表現。圖／南榮國中提供
南榮國中5A9+以上有11人，展現堅實學力與穩健表現。圖／南榮國中提供

國中教育會考成績今公布，屏東考區有5187名考生，共有17人考到5科5Ａ++，創紀錄，其中南榮國中最多有7人最多、中正國中有4人居次。南榮國中7名考取5A++中，有5人同時作文拿下6級。教育處提醒，注意後續入學管道時程，6月7、8日受理成績複查申請。

教育處表示，屏東考區共有5187名考生，5科5A++有17名，創紀錄，分別為明正國中1名、潮州國中1名、中正國中4名、林邊國中1名、南榮國中7名、美和高中國中部2名及陸興高中國中部1名。

教育處指出，5科5A有180名，寫作6級分共有33名，分別為明正國中10名、高樹國中1名、萬丹國中1名、新園國中1名、南榮國中16名、大同高中國中部1名及東港高中國中部3名，5級分有574名。 

教育處提醒，115學年度高中及五專入學作業日程，屏東區高級中等學校免試入學委員會（恆春工商）預計6月18日公告實際招生名額，開放查詢個人序位區間及網路選填志願（ https://ptc.entry.edu.tw），6月25至26日為免試入學報名，7月7日分發結果公告，提醒親師生留意。

免試入學 屏東 會考

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