會考成績公布！竹縣5A10+作文滿級分19人 許多績優學生「都有故事」

國中教育會考今天寄發成績通知單，新竹縣學子表現亮眼，達5A精熟以上有798人，其中5A10+共127人、5A10+作文滿級分的榜首成績19人，比去年大幅增加。

竹縣教育局表示，今年會考五科達基礎（B）以上的比率68.25%，縣長楊文科特別感謝各校師長的辛勤教導及全縣學子不懈的努力，將三年來的汗水轉化為甜美的成績果實，祝福畢業生邁向下一個嶄新的學習階段。

教育局指出，今年國中會考竹苗考區報名人數為1萬4614人，其中新竹縣考生共5454人，今日開放網路成績查詢，經教育局初步統計，竹縣成績達5A精熟以上程度有798人、5A10+共127人，寫作達四級分以上4245人，約佔全縣考生近八成，整體學力展現「拔尖、固本、扶弱」的成效。

今年東興國中表現亮眼，5A高達26.3%，其中吳香宜完美詮釋「在不擅長的地方，走出自己的光」。數理科雖是她的強項，但英文一直她的巨大挑戰，從國一開始她就歷經無數次挫折，但不放棄學習。更不易的是，她在學習中面臨複合性頭痛伴隨腹痛、畏光等健康問題，有時甚至需配戴太陽眼鏡才能減輕不適。面對身體狀況限制，她沒有放棄，而是學會調整作息，在家人與師長陪伴下穩住節奏，最終在會考迎來英文科A、總成績5A8+，展現超越疾病的堅韌意志。

勝利國中迎來第二屆畢業生參加會考，且成績展現驚人爆發力，全校5A高達23.8%，較去年大幅成長近7%，更有14人獲5A10+滿分（含2名作文六級分榜首）。在閃耀榜單中，獲5A8+的林品萱更令全校動容。她自2021年父親中風後，全家僅靠母親擔任廚工的微薄薪水苦撐，品萱從小就用稚嫩肩膀扛起照顧弟妹的重擔。雖然生活不易，她卻把吃苦當養分，在校不僅維持校排前30名，還熱心擔任學務處廣播員，她憑著不服輸的堅韌一舉獲得會考佳績。

竹北國中展現「創造共好、穩健超越」，林宥鈞樂於與同學切磋討論，高效率的自主學習讓他在新竹縣技藝競賽「商業與管理職群」榮獲第一名，並以優異表現申請技藝優良學生甄審入學，後續會考也堅持到底，獲5B成績。

劉宥德對閱讀與探究充滿熱情，雖已透過特殊選才錄取竹北實驗高中，但他仍自律自重，在教室裡認真備考並陪伴、鼓勵同學讀書，今年會考他穩定發揮拿到5A6+。

另外，連以菲允文允武，在會考準備期間曾陷入自我懷疑與焦慮，幸好在父母、信仰及師長提點陪伴下，靠著「一步一腳印」的專注態度渡過黑暗期，取得5A5+的優異成績。

竹縣教育局長蔡淑貞提醒，考生如對成績有疑慮，可在6月7日、8日上午9點至下午4點至竹苗考區試務會申請成績複查。建議考生在成績公告後，可與家長、導師及輔導教師共同討論志願選填，做出最適切的生涯抉擇。

教育局將於6月18日至23日（每日上午10點至下午3點）安排適性入學宣導團成員，提供免試入學志願選填電話諮詢服務，專線為03-5823083分機888。

竹北國中劉宥德。圖／新竹縣政府提供

竹北國中校長陳美君與連以菲。圖／新竹縣政府提供

勝利國中校長徐永明鄉( 左一）與林品萱（右二）合影。圖／新竹縣政府提供