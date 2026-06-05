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新竹市會考表現亮眼 952人拿下5A以上、18人登全國榜首

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
培英國中校長潘致惠與5A學生合影。圖／市府提供
培英國中校長潘致惠與5A學生合影。圖／市府提供

115年國中教育會考成績今日開放網路查詢，新竹市這次有4902位報考考生，取得5A以上共952人，約佔總考生數2成，其中，5A10+且作文滿級分的全國榜首共有18人，較去年增加13人，成績亮眼。作文表現方面，今年共有71位學生獲得六級分，較去年增加36人。

市長高虹安表示，每一份成績背後，都是學生長時間努力學習、教師用心陪伴及家長全力支持的成果。她肯定所有考生三年來的付出，也勉勵學生，會考成績是學習歷程中的重要里程碑，但並非人生的唯一標準，面對未來挑戰所培養出的自主學習能力、解決問題能力及勇於突破自我的精神，才是最珍貴的資產。

教育處長林立生表示，感謝第一線教育工作者用心耕耘，也感謝家長一路支持與鼓勵，共同陪伴孩子穩健成長。他提醒考生，成績公布後可主動與導師及輔導教師討論升學規畫，深入了解自身興趣、能力與未來方向，透過適性選擇，找到最符合個人發展需求的學習環境。

教育處分享，培英國中學生黃冠榕歷經父親驟逝與家庭轉變，曾陷入低潮，選擇埋首書本面對悲傷。所幸在導師何毓鳳老師及同儕陪伴下，逐漸走出封閉，重新找回笑容與前進力量，在會考拿下5A5+、作文六級分，獲傑出表現獎的肯定；學生周恩新把每次段考當成打底機會，逐步補強弱點，到了國二，成績明顯進步，最終在會考拿下5A10+佳績。

另外，光武國中學生柯正禹在會考拿下5A10+且作文滿級分，成為全國榜首，他感謝師長三年來的教導，也認為真正幫助自己的，不只是課本知識，更是心態與思考的轉變；建華國中學生翁瑞希在開放尊重的家庭支持下，養成自信自律的學習態度，備考期間依循師長指導，勤練歷屆試題，在科展作品展現跨域實作能力，最終會考拿下5A10+滿級分。

教育處提醒，若學生對成績有疑義，可於6月7日及8日申請成績複查。而在接下來最關鍵的志願選填，請考生務必於6月18日至23日完成115學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月7日公布。

光武國中學生柯正禹（右一）與校長黃信騰合影。圖／市府提供
光武國中學生柯正禹（右一）與校長黃信騰合影。圖／市府提供

學生周恩新（中）把每次段考當成打底機會，逐步補強弱點，到了國二，成績明顯進步，最終在會考拿下5A10+佳績。圖／市府提供
學生周恩新（中）把每次段考當成打底機會，逐步補強弱點，到了國二，成績明顯進步，最終在會考拿下5A10+佳績。圖／市府提供

高虹安 會考 新竹

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