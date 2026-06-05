國中會考成績出爐 中一中、中女中預估最低錄取分數92點以上
國中會考成績今天出爐，全國5A以上人數減少254人，高分群變化不大。台中一中、台中女中均指出，今年最低錄取分數應該是92點以上，即5A4+、作文五級分；中投區免試入學前十志願是同一志願序，考生可將前面的志願留給夢幻選項。
今年全國考生18萬180人，較去年增加7699人，不過拿到5A以上的考生從1萬6547人減少到1萬6293人；中投區則有2萬8186人報考，比去年增加1065人。
中一中去年最低錄取分數為95點，教務主任朱玉梅表示，下學年語文資優班停招改為普通班，普通班人數較語資班多，不過差異不大，整體招生975人僅增加7人，加上中投區前端學生表現與去年差異不大，今年錄取分數與去年應該不會差太多，建議92點以上可以嘗試。
中女中去年最低錄取分數92點，教務主任蔡岳暻指出，不少考生反映考題難度變難，不過考題是素養導向，前段班學生受影響較少，加上中投區考生增加約千人，估計最低錄取分數和去年類似，建議92點以上、5A4+、作文五級分以上可嘗試。
惠文高中校長陳建銘分析，今年各分數類別的人數比例變化不大，前端學校的錄取積分和去年不會差太多；中投區超額比序和去年一樣，先比積分、再比點數，愈多科拿到A愈有利。他也強調，中投區10個志願是同一區間，建議把前五志願當成「夢幻區」，六到十志願是務實區，第十一志願以後才是安全區。
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