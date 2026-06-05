國中會考成績揭曉！明道創亮眼成果 近200人達中投區頂尖高中標準

國中教育會考成績揭曉，明道中學今公布，明道國中部再創亮眼成果，共有16名學生獲得5A++110積點佳績，5A++學生26人；100積點以上學生更高達130人，較去年成長約10%；3成學生達5A水準，達中投區第一志願錄取標準學生近200人。

值得一提的是，今年明道國中部20個班，是3年前多元入學申請的第一屆學生，仍維持學長姐的好表現，達成「班班有第一志願錄取標準」的里程碑，達中投區第一志願錄取標準學生接近200人，不僅代表頂尖學生持續突破，更象徵整體學習品質全面提升。

資優與科學教育成果方面，今年共有8名學生錄取台中一中科學班，另有1名學生錄取彰中科學班，展現明道在科學教育與拔尖人才培育上的深厚實力。

明道中學表示，優異成績來自長期推動六年一貫課程規劃與完整升學輔導，今年國中部學生因看見大學升學成果亮眼，直升高中比例接近9成，透過國高中課程銜接、師資共享與學習歷程陪伴，讓學生得以在穩定且連續的學習環境中持續累積實力。

明道中學強調，教育不只是培養少數頂尖學生，而是讓每位孩子都能找到屬於自己的舞台。今年從學測、繁星、統測、申請入學，到國中教育會考接連創下佳績，不僅代表亮眼數據，更是每個班級、每位老師與學生共同努力的成果，也再次驗證六年一貫教育模式所創造的學習價值。