國中會考公布成績苗栗全縣3榜首 照南國中總成績再創新高
國中教育會考成績今天公布，苗栗縣共有3名考生獲得5A10+、作文六級分的榜首成績，可獲縣府會考成績激勵方案獎金10萬元。
苗栗縣教育處指出，今年縣內參加會考的學生共4158人，三名榜首分別是照南國中陳政鈞、私立君毅高中國中部葉浩承、公館國中林紹愷。
照南國中今年會考除了出現榜首考生陳政鈞，另外有7名學生獲得5A10+作文五級分的好成績，全校5A以上共52人，可獲得會考激勵獎金66萬8000元，學校激勵獎金14萬元，都創下歷來最高紀錄；全校5A以上領取獎金人數連續4年穩定成長，人數連續10年蟬聯苗栗縣公、私立國中第一。
照南校長湯秀琴表示，今年會考成績統計，照南單科精熟A以上達28.75%、單科待加強C為10.50%以下，數據優於全國比率，顯示近年來學校推動拔尖扶弱和技藝競賽的效果彰顯，校方未來仍持續推動多元方案精進學生學業，例如資優班、清大科學班、學科能力分組班及各類特色課程。
她指出，今年會考作文題目為「賦予事物新面貌」，榜首陳政鈞的作文將營養午餐的保久乳，加上巧思成為別有風味的奶酪，營獲作文六級分。今年會考作文全校16人獲六級分、五級分有137人，作文成績也是大躍進。
校方表示，陳政鈞認為他能考到5A10+其實滿意外的，在考試的準備上很辛苦，他曾經好幾次想放棄，幸而有老師、同學和爸媽的鼓勵支持，給予他力量和勇氣，能不畏艱難，奮戰到底，真的非常感謝，國中三年的經驗是人生未來發展很重要的養分，他會持續保持學習熱忱，努力充實自己。
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