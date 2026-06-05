快訊

金門政壇震撼彈！國民黨資深議員涉貪遭聲押 陳玉珍發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

繼營養午餐之後！台南議員促推公辦國小早餐 南市府允諾評估

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
一日之計在於晨！台南市議員郭鴻儀今質詢提出「晨光營養早餐計畫」，建議南市府應善用學校營養師專業，協助提供調配均衡營養的早餐菜單，照顧學童早餐品質。圖為健康早餐示意圖。圖／取自南市府網站
一日之計在於晨！台南市議員郭鴻儀今質詢提出「晨光營養早餐計畫」，建議南市府應善用學校營養師專業，協助提供調配均衡營養的早餐菜單，照顧學童早餐品質。圖為健康早餐示意圖。圖／取自南市府網站

一日之計在於晨！台南市議員郭鴻儀今質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，他表示，教育應從一天的早餐開始，透過「公辦營養早餐」制度，不僅能改善學童體質、照顧弱勢族群，更能結合在地農業推廣食農教育，達成多贏局面。

市長黃偉哲表示，認同早餐對於孩子成長的重要性，市府將就財政負擔與實際執行層面進行可行性評估，尋求最切實有效的推動模式，不排除先由特定地區先行試辦。他也允諾將在8月1日前針對家長與校方進行相關意願調查。

郭鴻儀指出，許多家長因忙於工作，往往忽略孩子早餐的品質，導致學童出現注意力不集中、生長遲緩或過胖等健康風險，尤其，台灣有超過1成學童每周吃早餐的天數不到2天，更有近2成孩童長期攝取高熱量、低營養的加工食品，導致台灣學生肥胖率已達三成，高於全球平均。

他也說，先前曾建議市府積極推動「晨光營養早餐計畫」，且主張是「公辦」而非「全體公費」，市府應善用學校營養師的專業，調配均衡營養的早餐菜單，並由校方統一辦理。

郭鴻儀強調，這並非要增加老師負擔，而是透過制度化管理確保食品安全與營養，計畫初期可優先從「偏鄉地區」與「弱勢家庭」試辦，且初估每份早餐約35元，弱勢學童每年經費約7000元，台南市約有1萬3千名弱勢學童，相信預算在市府財政可負擔範圍內。

教育局長鄭新輝回應，目前學校已針對家庭突遭變故或弱勢學生提供早餐補助，確保學生獲得必要的餐食照顧，對於全面推動「公辦早餐」，需考量學校的作息時間、家長意願、學校人力與場地配套等多項面向因素，需综合考量並審慎評估。

台南市議員郭鴻儀（右）今質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，盼改善學童體質、照顧弱勢族群，對此，市長黃偉哲允諾8月1日前針對家長與校方進行相關意願調查與評估。圖／取自南市議會直播
台南市議員郭鴻儀（右）今質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，盼改善學童體質、照顧弱勢族群，對此，市長黃偉哲允諾8月1日前針對家長與校方進行相關意願調查與評估。圖／取自南市議會直播

營養午餐 早餐 台南

延伸閱讀

營養午餐免費…侯友宜再砸4億推三配套 導師發1500元指導費

研究老化35年！專家揭長壽秘訣：這餐固定時間吃、要吃夠熱量

免費營養午餐將上路 戴瑋姍建議比照日本推「定食」減廚餘

王欣儀憂老字號餐飲學校恐將停辦？蔣萬安指示2周內召集跨局處會議

相關新聞

國中會考落點分析／雄中5A30點、國文A+最穩 雄女5A25點成基本盤

國中教育會考成績今公布，高雄市五福國中今年表現亮眼，有192名學生取得5A，其中5A++達23人，較去年增加14人，另有1人拿下5A++、作文6級分的滿分成績，校長何茂通預估，雄中錄取門檻落在5A30點、國文科至少要達到A+，雄女5A25點最穩。

國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分

國中會考成績今天公布，專家分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分等，「今年前幾志願，5科跟作文會同等重要。」

會考放榜！新竹熱門高中競爭激烈 民團曝落點門檻

115年國中教育會考成績今天公布，進入志願選填階段。大新竹高中自救會彙整竹苗區高中職校系推估最低錄取分數，推估竹科實中5A10＋、新竹高中5A5+、新竹女中5A4+，競爭相當激烈，此外，今年招收學生增加，竹苗區的公立高中職將增加492個名額。

會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。

會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看

115國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考。心測中心也公布今年6級分樣卷，師生可至國中教育會考網站（ https://cap-rcpet.rcpet.edu.tw/examination.html ）參閱。

會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」

今（5日）早上8時開放查詢115年國中教育會考成績，今年全國712人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比率0.4%，比去年增加171人；1萬490人5科全Ｃ，比去年略增491人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。