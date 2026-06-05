繼營養午餐之後！台南議員促推公辦國小早餐 南市府允諾評估

一日之計在於晨！台南市議員郭鴻儀今質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，他表示，教育應從一天的早餐開始，透過「公辦營養早餐」制度，不僅能改善學童體質、照顧弱勢族群，更能結合在地農業推廣食農教育，達成多贏局面。

市長黃偉哲表示，認同早餐對於孩子成長的重要性，市府將就財政負擔與實際執行層面進行可行性評估，尋求最切實有效的推動模式，不排除先由特定地區先行試辦。他也允諾將在8月1日前針對家長與校方進行相關意願調查。

郭鴻儀指出，許多家長因忙於工作，往往忽略孩子早餐的品質，導致學童出現注意力不集中、生長遲緩或過胖等健康風險，尤其，台灣有超過1成學童每周吃早餐的天數不到2天，更有近2成孩童長期攝取高熱量、低營養的加工食品，導致台灣學生肥胖率已達三成，高於全球平均。

他也說，先前曾建議市府積極推動「晨光營養早餐計畫」，且主張是「公辦」而非「全體公費」，市府應善用學校營養師的專業，調配均衡營養的早餐菜單，並由校方統一辦理。

郭鴻儀強調，這並非要增加老師負擔，而是透過制度化管理確保食品安全與營養，計畫初期可優先從「偏鄉地區」與「弱勢家庭」試辦，且初估每份早餐約35元，弱勢學童每年經費約7000元，台南市約有1萬3千名弱勢學童，相信預算在市府財政可負擔範圍內。

教育局長鄭新輝回應，目前學校已針對家庭突遭變故或弱勢學生提供早餐補助，確保學生獲得必要的餐食照顧，對於全面推動「公辦早餐」，需考量學校的作息時間、家長意願、學校人力與場地配套等多項面向因素，需综合考量並審慎評估。

台南市議員郭鴻儀（右）今質詢時，針對國小學童營養健康議題提出「晨光營養早餐計畫」，盼改善學童體質、照顧弱勢族群，對此，市長黃偉哲允諾8月1日前針對家長與校方進行相關意願調查與評估。圖／取自南市議會直播