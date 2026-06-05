會考放榜！新竹熱門高中競爭激烈 民團曝落點門檻

115年國中教育會考成績今天公布，進入志願選填階段。大新竹高中自救會彙整竹苗區高中職校系推估最低錄取分數，推估竹科實中5A10＋、新竹高中5A5+、新竹女中5A4+，競爭相當激烈，此外，今年招收學生增加，竹苗區的公立高中職將增加492個名額。

大新竹高中自救會在臉書表示，相關資料是根據去年考生回報資料，搭配各校公布的錄取分數與序位統計整理而成，經過比對與篩選後完成落點分析，提供考生作為選填志願參考。

根據統計，今年竹苗區會考考生人數較去年增加592人，不過公立名額也同步增加492個。在供需相對平衡的情況下，自救會初步預估，115學年度各高中職錄取分數大致可望維持去年水準，部分學校可能僅增加1至2個A、B等級的「＋」數，整體變動幅度有限。

根據大新竹高中就學權益自救會彙整的114學年度竹苗區免試入學推估最低錄取分數統計，竹科實中最低錄取門檻為5A10+、新竹高中為5A5+、新竹女中為5A4+、竹北高中普通科4A5+、1B2+、建功高中普通科4A2+ 1B2+、六家高中普通科3A2+ 2B4+，包含新竹高工電機科、新竹高商綜合高中及竹北高中商業經營科等校，則約需3A以上成績。

陳姓考生家長表示，今年竹苗區升學競爭相當激烈，除了傳統明星高中新竹高中與新竹女中外，若想錄取竹北高中、建功高中等熱門公立高中，成績至少要達4A以上。他指出，近年竹北人口持續成長，加上不少家長傾向讓孩子就近就讀，帶動竹北地區高中競爭升溫，從竹北高中、六家高中等公立高中近年的錄取情況來看，今年落點預估也大約落在4A左右，對考生而言仍有不小壓力。

大新竹高中自救會建議考生選填志願時，可參考去年錄取分數，將志願區分為「夢幻衝刺」、「穩健落點」及「安全保底」三個層次，注意序位區間：除了看A、B區間與＋數，個人的整體序位也是非常關鍵的指標。同時，就近入學與校風考量：選填時除了分數，也別忘了將交通時間、學校特色與孩子未來的發展方向納入考量。

大新竹高中就學權益自救會彙整的114學年度竹苗區免試入學推估最低錄取分數統計。圖／取自1大新竹高中自救會臉書

大新竹高中自救會彙整竹苗區高中職校系推估最低錄取分數，推估竹科實中5A10＋、新竹高中5A5+、新竹女中5A4+。圖／取自1大新竹高中自救會臉書