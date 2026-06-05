嘉市民生國中會考全國榜首林芯葦 找出盲點修正讀書方法

國中教育會考成績揭曉，嘉市民生國中傳出捷報，林芯葦以5A10+、作文六級分滿級分奪全國榜首；蔡宜穆以5A10+、作文五級分緊追在後，多位學生也取得5A9+以上佳績，展現學校深耕教育與培養自主學習能力豐碩成果。

榮獲全國滿級分榜首林芯葦分享，備考期間將複習講義完整重讀一遍，找出遺漏或遺忘觀念，透過題目演練強化記憶與理解。「持續找出盲點並不斷修正」是她最重要的讀書方法。除了課業表現傑出，她也積極參與多元學習，曾獲嘉義市客語答喙鼓第一名、語文競賽國語朗讀優等及客家藝文競賽優等佳績，平時則喜愛彈鋼琴及電玩。她勉勵學弟妹善用時間、持續努力，並感謝師長一路以來的支持與鼓勵。

同樣拿下5A10+佳績的蔡宜穆表示，自己固定安排讀書時間、不熬夜，重視學習效率勝過投入時數。他認為唯有徹底理解觀念，才能靈活應對變化多端的會考題型。蔡宜穆已錄取嘉義高中科學班，曾榮獲嘉義市科展第二名、袋鼠盃數學競賽銀牌及JHMC等獎項。他鼓勵學弟妹全力以赴，同時提醒不要過度偏科，以免影響未來升學發展。

獲得5A9+佳績的李家穎，習慣在校完成作業，回家專心讀書，透過「先讀懂課本、再做題目、最後整理筆記」的方式穩固基礎。他曾獲嘉義市科展佳作、科技教育實作競賽銀牌及數學競賽優等，並感謝資優班及各科老師一路陪伴與指導。

另一位獲得5A9+的莊佳栩，則以整理個人重點筆記作為備考策略，將各科精華濃縮於數張筆記中，考前集中複習。他平時熱愛研究歷史、演奏樂器及跑步，曾獲嘉義市語文競賽作文特優及英語讀者劇場特優，展現文藝與學業兼備的實力。郭千睿以每日練習150題培養應試能力，並善用學校線上自主學習平台進行影片學習與題庫練習。他表示，數位學習資源讓複習更加便利，也感謝導師及各科老師一路以來的鼓勵與陪伴。

此外，黃昱棠獲得5A8+佳績；體育班學生江洺綸則以1A4B成績展現運動與課業兼顧的精神。身為棒球隊投手的他，在高強度訓練與學習之間取得平衡，也為學生多元發展做出最佳示範。校長張金龍表示，教育不僅重視學業成績，更重視適性發展與自主學習能力培養。今年學生在語文、數理、科技、藝術及體育等領域皆有優異表現，充分展現多元潛能。學校未來將持續陪伴學生探索興趣、培養能力，讓每位孩子都能在屬於自己的舞台上發光發熱。