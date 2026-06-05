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國中會考落點分析／雄中5A30點、國文A+最穩 雄女5A25點成基本盤

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國中教育會考成績今天公布。記者郭韋綺／攝影
國中教育會考成績今天公布。記者郭韋綺／攝影

國中教育會考成績今公布，高雄市五福國中今年表現亮眼，有192名學生取得5A，其中5A++達23人，較去年增加14人，另有1人拿下5A++、作文6級分的滿分成績，校長何茂通預估，雄中錄取門檻落在5A30點、國文科至少要達到A+，雄女5A25點最穩。

何茂通表示，今年會考整體高分群人數較去年增加，5A學生由去年167人增至192人，占全體考生22.7％，5A++學生從14人增加至23人，另有1人拿下5A++、作文6級分的滿分成績，此外也有5人錄取科學班。

針對高雄明星高中落點，何茂通分析，今年因雄中、雄女減招，加上考生人數略有增加，競爭較去年更為激烈，依成績分布推估，雄中最低門檻落在5A30點、國文要A+最穩；至於雄女預估需5A25點較有機會錄取。

何茂通指出，會考多年來，各科試題難易度或鑑別度趨於穩定，高分群人數也都在統計誤差範圍內，變化不大。

國文 雄中 雄女

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