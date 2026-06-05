會考放榜捷報北興國中38人達5A以上 4人作文滿級分並列榜首

115年國中教育會考成績揭曉，嘉義市立北興國中再傳捷報，全校共有38名學生獲得5A以上佳績，其中6人勇奪最高等級5A10+，展現優異學習成果。尤其王士華、劉柏均、柯宜彤及李宥均4名同學，不僅各科表現亮眼，更在寫作測驗拿下滿級分6級分，並列今年北興國中會考榜首，為學校再添榮耀。

榜首學生不僅學業成績傑出，也展現跨領域學習實力。王士華擁有優異科學天賦，曾入選物理奧林匹亞選訓營，在以高中生為主的競賽環境中脫穎而出；劉柏均則對數學抱持高度熱忱，平日隨身研讀微積分教材，將挑戰高深數理知識視為興趣與習慣。

兩人皆已錄取嘉義高中科學班，即使面臨升學壓力，仍持續保持對學術探索的熱情，並積極帶動班級讀書風氣。今年寫作測驗以「賦予事物新面貌」為題，兩人透過細膩文字描繪學習歷程，不僅展現理科實力，也流露深厚的人文素養，呼應嘉義市「人文第一、科技相佐」的教育理念。

北興國中今年共有14名學生錄取嘉義高中科學班，成績表現相當亮眼。校方指出，多位學生在寫作測驗獲得滿級分，顯示學校長期推動全人教育已見成果，不僅重視學科能力培養，也兼顧語文表達與思辨能力發展。

本屆獲得5A10+的學生包括王士華、柯宜彤、李宥均、劉柏均、周宇萱及施予喬。校方感謝教師團隊長期用心指導，以及家長一路支持陪伴，共同成就孩子們的優異表現。這份亮眼成績不僅屬於學生，更是學校、家庭與教育工作者共同努力的成果。

國中教育會考成績揭曉，嘉義市立北興國中共38名學生獲得5A以上佳績，其中6人勇奪最高等級5A10+，尤其王士華、劉柏均、柯宜彤及李宥均4名同學，不僅各科表現亮眼，更在寫作測驗拿下滿級分6級分，並列今年北興國中會考榜首，校長林世清（右五）表揚祝賀。圖／北興國中提供