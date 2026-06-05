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苗栗苑裡高國中部會考成績亮眼 5A15人創設校最高紀錄

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立苑高國中部會考成績亮眼 5A人數及比率創下設校以來最高紀錄。圖／校方提供
苗栗縣立苑高國中部會考成績亮眼 5A人數及比率創下設校以來最高紀錄。圖／校方提供

國中會考今天公布成績，苗栗縣立苑裡高中國中部會考交出亮眼成績單。校方強調，今年5A人數高達15人，不論人數或比率都刷新創校以來最高紀錄，作文5級分以上高達44人，比率達20%，遠高於全國平均17.78%，校內學生成績達A以上精熟率13.54%，達標縣府國中教育會考激勵方案4萬元獎金。其中沈義豈獲「5A10+」滿級分的優異表現。

縣立苑高校長吳俊秀表示，今年會考成績亮眼，歸功於全校教師的奉獻、家長會的支持及縣府的大力挹注；縣立苑高落實學業拔尖、扶弱的教育理念因材施教，引進清大跨領域科學中心資源，成立語文和數理資優班、學科能力分組班、周六勤學班、學習扶助及寒暑假特色課程，成功引導不同特質的孩子發揮潛能，學校也成立拔尖扶弱獎學基金每年募款30萬給學生當獎助學基金。

校方指出，獲5A佳績的學生回首備考之路，認為縣府與學校推動的「勤學精進計畫」、「提升學力方案」、「會考大師講座」及「作文營」獲益良多。特別是學校提供「免費晚自習服務」，讓大家在師長陪伴下，能善用夜間時間自我精進。沈義豈也鼓勵學弟妹學校規畫的課程能參加就參加，要有信心，只要配合教務處的升學規畫，認真接受教師群的指導，一定會有成果。

校方說，剛進國中曾是數學學習扶助名單的陳品湘靠著認真學習、隨時發問的態度，配合學校課程與活動，會考成績為 5A6+，達到台中女中錄取標準，陳品湘認為考試成績不理想不要怕，要積極面對，上課認真聽講，隨時發問，也可跟她一樣從學習扶助對象成為「5A戰士」。

吳俊秀指出，縣立苑高不僅重視課業，更注重生活教育，自113學年度起，國三試辦英語、數學、自然三科「學習分組教學」，今年這三科的精熟率（A）都提升，待加強（C）的比率持續下降，顯見教學正常化與差異化教學已發揮實質效益。未來，校方更計畫將資優教育與清華大學鏈結，著重培養學生的科學探究精神，透過鼓勵參與科學展覽帶動校園研學氛圍，並結合技藝教育增廣動手做的生活素養，持續引領縣立苑中邁向教學新頁。

苗栗縣立苑高國中部會考成績亮眼 5A人數及比率創下設校以來最高紀錄。圖／校方提供
苗栗縣立苑高國中部會考成績亮眼 5A人數及比率創下設校以來最高紀錄。圖／校方提供

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