會考榜首嘉華中學唐臻鈺學習秘訣 閱讀就是我的超能力！

嘉義市私立嘉華高中上午舉行高中部第58屆暨國中部第63屆畢業典禮，適國中教育會考成績公布及大學申請入學、繁星推薦放榜，校方同步傳出亮眼升學捷報。不僅國中部誕生全國會考榜首，高中部在醫學系、藥學系及台大法律系錄取表現同樣突出，創下嘉義市私立中學最佳成績。

國中教育會考，畢業於嘉大附小的唐臻鈺，以5A10+、作文6級分的滿級分成績勇奪全國榜首。嘉華會考成績亮眼，共有1人獲5A10+、10人達5A以上、25人達4A以上、46人達3A以上，預估可達嘉中、嘉女錄取標準者共152人，占全體考生73%。

談到學習秘訣，唐臻鈺認為「閱讀就是我的超能力」。她未依賴大量刷題，而是透過廣泛閱讀與理解課程內容，培養靈活應用知識的能力。導師指出，她平時熱愛閱讀各類課外書，深厚的閱讀素養成為在素養導向會考中脫穎而出的關鍵。

出身醫生世家的她，在英文、數學及自然科上的學習不靠傳統的「題海戰術」突圍，反而憑藉對知識的熱愛與融會貫通，成功奪下全國榜首。她用成績證明，唯有真正消化課本內 容，才能在素養導向的會考中靈活應變。

除學業表現優異，唐臻鈺積極投入科學研究，曾以「左手香精油製備與抑菌效果試驗」參加第43屆國民中小學科學展覽會，獲得國中組生活與應用科學科佳作及鄉土教材獎。她分享，維持規律運動習慣是重要的紓壓方式，有助於提升專注力與學習效率。

高中部升學成績同樣亮眼。透過申請入學及繁星推薦，嘉華中學錄取醫學系3人、共4個校系；另有11人錄取頂尖國立大學及藥學系，共12個校系。其中，黃郁晴同時錄取輔仁大學醫學系、義守大學醫學系及台大法律學系司法組，展現跨領域實力；張富閎錄取高雄醫學大學醫學系；郭宸宇錄取中國醫藥大學中醫學系甲組；郭睿揚則錄取台灣大學法律學系法學組。校方表示，今年醫藥及法律領域錄取成果再創高峰。

嘉華會考成績亮眼，共有1人獲5A10+、10人達5A以上、25人達4A以上、46人達3A以上，預估可達嘉中、嘉女錄取標準者共152人，占全體考生73%。圖／嘉華中學提供

嘉華中學會考嘉義榜首之一唐臻鈺。圖／嘉華中學提供