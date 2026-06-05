國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分

國中會考成績今天公布，專家分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分等，「今年前幾志願，5科跟作文會同等重要。」

國中會考成績分A、B、C三等級，加上至多兩個「+」號標示。私立華興中學校長曾騰瀧觀察，今年A++部分，國文、數學、社會跟去年差不多，英語跟自然反而都增加了快1個百分點。

他指出，A、A+、A++精熟部分，國文、英語、數學跟自然都減了1個百分點，社會則是增加1個百分點，代表A++人數提升一些，A到A+的學生總人數反而是下降。對應學校錄取成績就是前幾志願有稍微上調，其他的部分大概就會稍微低一點，會跟去年成績就比較類似。

曾騰瀧分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分，中山女中31.6分，松山高中男生31.6分、女生30.6分，大同高中30.6分，至於新北板橋高中則是28.6分。

今年會考寫作測驗，取得4級分的學生共10萬5998人、占比59.78%最高，取得5級分的考生有3萬718人、占比17.32%，最高6級分則有1262人，創近3年新高。

曾騰瀧認為，因為今年是採開放性題目第4年，學生要拿滿級分或5級分的比例仍不高。相比4年以前採固定式題目，人數會稍微下降，但對比採開放性題目的前3年，學生因為多練習，今年5級分、6級分會比前3年多一些。「今年前幾志願，5科跟作文會同等重要。」

他以基北區為例，建議免試入學可填30個志願，前5志願是最重要，把握夢幻、落點、保險3原則，很有機會金榜題名。