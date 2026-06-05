創新高！國中會考屏東南榮國中5名榜首 早睡少滑手機成高分秘訣

國中教育會考今天成績單寄發，屏東縣私立南榮國中再創新高，5A10＋共有7人，其中5人作文拿下6級分滿級，為屏東縣最多。另外寫作滿級分有16人。他們分享讀書方法，包括充足睡眠、多練習，培養閱讀習慣，少滑手機。

5A10＋且作文6級分的5名學生分別為，藍子欽、蘇彤穎、謝嘉芸、鄭云媃與聶雲齊；5A10+作文5級分的為謝承恩，5A10+作文4級分的有吳祥富。

南榮國中在這次國中會考5名榜首，分享學習方法。藍子欽說，按照學校安排複習進度紮實完成，是準備會考重要關鍵。平時保持充足睡眠，減少使用手機時間，確實複習隔天要考的科目，讓自己每天都能穩定累積實力。

蘇彤穎提到，每次模擬練習找出自己的弱點並加以補強，妥善分配讀書與休息時間。考前多練習作文，主動向老師請教寫作技巧，熟悉文章架構並靈活運用，能讓寫作表現更加完整。

「保持早睡早起的作息是讀書的基本功」，聶雲齊說，若一時沒有跟上複習進度，善用周末時間補足進度。寫作文前先規畫文章架構與重點，再開始下筆，能讓內容更有條理，也更容易完整表達想法。

鄭云媃指出，社會、自然等記憶型科目在考前要再次系統化複習，透過大量題目練習維持作答手感。遇到疑問立即向老師請益。平時培養閱讀習慣，也能累積豐富的知識養分與寫作靈感，讓表達更加充實。

謝嘉芸說，準備會考最重要的是持之以恆，平時上課專心聽講、課後按時複習，遇到不懂的地方立即請教老師或同學。透過不斷整理重點與反覆練習，逐步建立信心，累積應考實力。

南榮國中這次成績優異，5A9+同學有蔡東岳、蕭牧安、羅啟棻與林恩皜等四人，全校5A以上46人。全校5A寫作六級分10人，全校5A寫作五級分以上共41人。寫作滿級分16人，寫作五級分以上達53%，五級分177人，四級分以上共占92%考生，成績耀全縣。五科成績達A++共計177人次。屏東區滿積分62人，占全校17%，相較去年更突出。

南榮國中校長吳淑惠表示，學校長期重視語文教育，「每月愛閱認證」、「年度文學獎」及「寫字比賽」等活動，培養學生閱讀、寫作與表達能力，厚植人文素養。除語文表現亮眼，學生在品格教育、多元才藝及學術領域亦屢創佳績。

屏東縣私立南榮國中會考五科成績達5A人數共46人，表現優異。圖／南榮國中提供