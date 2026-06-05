快訊

海上對峙中！ 中國大陸海警船硬闖東沙限制水域

日本軟銀大手筆投資法國AI 但歐洲能源成本是硬傷

北海道街頭命案！男當警察面猛刺女 冷血認：就是想殺她

聽新聞
0:00 / 0:00

創新高！國中會考屏東南榮國中5名榜首 早睡少滑手機成高分秘訣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣私立南榮國中五位5A10+且六級分同學與校長吳淑惠（左四）合影，左起為謝嘉芸、藍子欽、蘇彤穎、鄭云媃、聶雲齊。圖／南榮國中提供
屏東縣私立南榮國中五位5A10+且六級分同學與校長吳淑惠（左四）合影，左起為謝嘉芸、藍子欽、蘇彤穎、鄭云媃、聶雲齊。圖／南榮國中提供

國中教育會考今天成績單寄發，屏東縣私立南榮國中再創新高，5A10＋共有7人，其中5人作文拿下6級分滿級，為屏東縣最多。另外寫作滿級分有16人。他們分享讀書方法，包括充足睡眠、多練習，培養閱讀習慣，少滑手機。

5A10＋且作文6級分的5名學生分別為，藍子欽、蘇彤穎、謝嘉芸、鄭云媃與聶雲齊；5A10+作文5級分的為謝承恩，5A10+作文4級分的有吳祥富。

南榮國中在這次國中會考5名榜首，分享學習方法。藍子欽說，按照學校安排複習進度紮實完成，是準備會考重要關鍵。平時保持充足睡眠，減少使用手機時間，確實複習隔天要考的科目，讓自己每天都能穩定累積實力。

蘇彤穎提到，每次模擬練習找出自己的弱點並加以補強，妥善分配讀書與休息時間。考前多練習作文，主動向老師請教寫作技巧，熟悉文章架構並靈活運用，能讓寫作表現更加完整。

「保持早睡早起的作息是讀書的基本功」，聶雲齊說，若一時沒有跟上複習進度，善用周末時間補足進度。寫作文前先規畫文章架構與重點，再開始下筆，能讓內容更有條理，也更容易完整表達想法。

鄭云媃指出，社會、自然等記憶型科目在考前要再次系統化複習，透過大量題目練習維持作答手感。遇到疑問立即向老師請益。平時培養閱讀習慣，也能累積豐富的知識養分與寫作靈感，讓表達更加充實。

謝嘉芸說，準備會考最重要的是持之以恆，平時上課專心聽講、課後按時複習，遇到不懂的地方立即請教老師或同學。透過不斷整理重點與反覆練習，逐步建立信心，累積應考實力。

南榮國中這次成績優異，5A9+同學有蔡東岳、蕭牧安、羅啟棻與林恩皜等四人，全校5A以上46人。全校5A寫作六級分10人，全校5A寫作五級分以上共41人。寫作滿級分16人，寫作五級分以上達53%，五級分177人，四級分以上共占92%考生，成績耀全縣。五科成績達A++共計177人次。屏東區滿積分62人，占全校17%，相較去年更突出。

南榮國中校長吳淑惠表示，學校長期重視語文教育，「每月愛閱認證」、「年度文學獎」及「寫字比賽」等活動，培養學生閱讀、寫作與表達能力，厚植人文素養。除語文表現亮眼，學生在品格教育、多元才藝及學術領域亦屢創佳績。

屏東縣私立南榮國中會考五科成績達5A人數共46人，表現優異。圖／南榮國中提供
屏東縣私立南榮國中會考五科成績達5A人數共46人，表現優異。圖／南榮國中提供

屏東縣 作文 國中教育會考

延伸閱讀

想進明星高中？115年會考成績揭曉 建中、北一女等校最低錄取分預估曝

國中會考落點預測 補教：搶名校關鍵看數學

會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」

國中會考數學非選第2題逾4分之1考生直接放棄 空白率破紀錄

相關新聞

國中會考明星高中落點出爐 專家預估建中34.6分、北一女33.8分

國中會考成績今天公布，專家分析各校落點，建國中學錄取分數34.6分，北一女中33.8分，師大附中男女均為33.6分，成功高中31.8分等，「今年前幾志願，5科跟作文會同等重要。」

國中會考落點分析／雄中5A30點、國文A+最穩 雄女5A25點成基本盤

國中教育會考成績今公布，高雄市五福國中今年表現亮眼，有192名學生取得5A，其中5A++達23人，較去年增加14人，另有1人拿下5A++、作文6級分的滿分成績，校長何茂通預估，雄中錄取門檻落在5A30點、國文科至少要達到A+，雄女5A25點最穩。

會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

115年國中教育會考今天開放網路查詢成績，被譽為竹苗區「最強高中」的新竹科學園區實驗高級中等學校，今年免試入學落點仍維持5A10+，與往年相同，預料仍將穩居竹苗區第一志願。

會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看

115國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考。心測中心也公布今年6級分樣卷，師生可至國中教育會考網站（ https://cap-rcpet.rcpet.edu.tw/examination.html ）參閱。

會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」

今（5日）早上8時開放查詢115年國中教育會考成績，今年全國712人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比率0.4%，比去年增加171人；1萬490人5科全Ｃ，比去年略增491人。

國中教育會考1262人作文拿6級分 2187人抱蛋…較去年大增

115年國中教育會考寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考，文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴表示，今年取得5、6級分的考生多能完整闡述觀察、感受、體悟，也能應用豐富的句型為文章增色；但也有學生離題，或僅大量抄寫題幹、寫出未能表達意見的隻字片語，僅能取得0級分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。