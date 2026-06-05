會考成績今公布！竹苗「最強高中」竹科實中錄取門檻維持5A10+

國中教育會考成績今公布，高雄市五福國中今年表現亮眼，有192名學生取得5A，其中5A++達23人，較去年增加14人，另有1人拿下5A++、作文6級分的滿分成績，校長何茂通預估，雄中錄取門檻落在5A30點、國文科至少要達到A+，雄女5A25點最穩。

2026-06-05 13:40