會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看
115國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考。心測中心也公布今年6級分樣卷，師生可至國中教育會考網站參閱。
今年獲得6級分的考生中，有學生是「鐵道迷」，他寫道，現在的鐵路交通工具多傾向快捷、便利，雖然愈做愈科技化但也帶給乘客壓迫感，乘客被拘束於車廂內，失去了和外界的互動，但記憶中的「藍皮列車」則能感受到沿途帶有草木氣息的風，比現代化的列車更浪漫。該生也針對藍皮列車噪音、汙染兩項痛點給予改造建議，並認為過去並不等於過時，運用新時代的智慧，也能讓舊物重新發光。
有考生寫早先和祖父一同下象棋，因緣際會而改下圍棋，象棋講究細部的交鋒，圍棋則更著重整體視野；但沉迷於圍棋的世界後，自然沒有空間留給象棋，因而拒絕了祖父的約戰。
該生後來談及直到有一天，他看到祖父默默收起棋盤，才意識到祖父的失落，也才理解相較於圍棋，象棋才是親情的寄託，棋盤就是回憶和親情的體現。
也有學生寫穿戴矯正鞋的經歷，表示穿戴矯正鞋，曾經為此吸引到外界不少異樣的眼光，但矯正鞋確實有助於行走，現在的每一步都有賴矯正鞋嚴格的指教，因而決定留下本欲丟棄的矯正鞋，矯正鞋不是黑歷史，矯正鞋是自己的故事，應當活在光芒中。
上述作文均獲得6級分滿級分評價。文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴也鼓勵學生，「寫作是愈寫愈會寫，愈寫愈能想。」寫作是整理思路的過程，勤寫作學生的表達力就會提升，也是終生受用的能力。
▪快來對答案！115會考五科試題與解答、難易度分析全掌握
▪國、英整體偏難「落點恐下修」 專家估建中34.6北一女33.8錄取
▪為何不能「學期結束」再考會考？網解析務實層面：都需要時間
▪不照做恐被教授刁！研究生曝誇張陋習 網震驚：在歐美是賄賂
▪拚頂尖名校…她為女兒砸逾百萬、天天清晨陪讀 外婆1句話讓她沉默了
▪武安侯助力會考？國文考「宋代帽子」 看過《逐玉》秒選正確答案
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。