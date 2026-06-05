會考作文寫「藍皮列車」改造獲好評 滿級分樣卷一次看

115國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考。心測中心也公布今年6級分樣卷，師生可至國中教育會考網站參閱。

115國中教育會考成績今天公布，今年寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，心測中心公布今年6級分樣卷。記者郭韋綺／攝影

今年獲得6級分的考生中，有學生是「鐵道迷」，他寫道，現在的鐵路交通工具多傾向快捷、便利，雖然愈做愈科技化但也帶給乘客壓迫感，乘客被拘束於車廂內，失去了和外界的互動，但記憶中的「藍皮列車」則能感受到沿途帶有草木氣息的風，比現代化的列車更浪漫。該生也針對藍皮列車噪音、汙染兩項痛點給予改造建議，並認為過去並不等於過時，運用新時代的智慧，也能讓舊物重新發光。

有考生寫早先和祖父一同下象棋，因緣際會而改下圍棋，象棋講究細部的交鋒，圍棋則更著重整體視野；但沉迷於圍棋的世界後，自然沒有空間留給象棋，因而拒絕了祖父的約戰。

該生後來談及直到有一天，他看到祖父默默收起棋盤，才意識到祖父的失落，也才理解相較於圍棋，象棋才是親情的寄託，棋盤就是回憶和親情的體現。

也有學生寫穿戴矯正鞋的經歷，表示穿戴矯正鞋，曾經為此吸引到外界不少異樣的眼光，但矯正鞋確實有助於行走，現在的每一步都有賴矯正鞋嚴格的指教，因而決定留下本欲丟棄的矯正鞋，矯正鞋不是黑歷史，矯正鞋是自己的故事，應當活在光芒中。

上述作文均獲得6級分滿級分評價。文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴也鼓勵學生，「寫作是愈寫愈會寫，愈寫愈能想。」寫作是整理思路的過程，勤寫作學生的表達力就會提升，也是終生受用的能力。

心測中心公布今年6級分樣卷。圖／心測中心提供