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會考成績公告／第一志願競爭仍激烈 補教：多一個「＋」差很大
115年度國中教育會考今公告個人成績，台南市補習教育事業協會根據近3年會考級距、錄取資料及招生趨勢分析，預估台南一中、台南女中門檻落點分別在28.6分、26.8分，南市補習教育事業協會副理事長劉修甫也強調，第一志願人數區間一樣競爭激烈，學生個人各科目的積分有多幾個「+」將是選填志願的關鍵和優勢。
劉修甫表示，今年題型難易度必須參考前年才合理準確，且南一中、南女中今年錄取人數因少子化各減收17人，第一志願南一中、南女的分數區間一樣競爭激烈，一般來說5A是上第一志願的基本門檻，然而，今年個人成績有多幾個「+」將會是分數區間的錄取關鍵。
他也提到，台南補協這5年來的會考績分預估表一直都是各學校和補習班參考的指標和依據，針對這次預估積分，部份學生與家長仍感到疑惑和困擾，這是因今年有部分高中職會針對「升學優勢」及「熱門產業」而提升選填意願，加上少子化影響，學生選擇校系會明顯集中，綜觀以上趨勢確實會出現與往年不同的落點變化。
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