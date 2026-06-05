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國中會考數學非選第2題逾4分之1考生直接放棄 空白率破紀錄

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國中教育會考成績今公布，由心測中心說明今年統計國文寫作、數學非選題要點。示意圖，非當事人。本報資料照片
國中教育會考成績今公布，由心測中心說明今年統計國文寫作、數學非選題要點。示意圖，非當事人。本報資料照片

國中教育會考成績今公布，由心測中心說明今年統計國文寫作、數學非選題要點。台師大數學系教授謝豐瑞說明今年數學非選題答題狀況，她表示，今年第1題考等差數列概念，是歷年來答題意願最高的非選試題，只要學生願意寫，至少拿1級分非難事；但第2題空白率則是新課綱實施以來最高的1題，逾4分之1考生直接放棄，評估是和幾何推理有關。

心測中心統計，今年數學非選第1題計1萬119人，占比6.27%獲得0級分；非選第2題則有1萬2237人，占比9.28%取得0級分。非選兩題均以取得1級分的考生最多，第1題有8萬938人，占比50.15%；第2題則有7萬8705人，占比59.71%。

謝豐瑞表示，今年非選第1題學生答題意願非常高，也是是歷年來答題意願最高的非選試題，至少學生願意把題目看完、願意試寫，因此拿到1級分占比偏高。第1題以馬拉松訓練中常見的逐步增加圈數為題幹，其運用的等差數列概念，實際運算是國小能力；但學生還要理解距離關係、週次，需要系統性思考並理解變數關係，此則側重國中能力。

謝豐瑞說，但閱卷時發現，學生很難用數學方式陳述、表達思考過程，「會用數學方式思考，但無法寫出來。」很多考生即便寫出正確答案，但也因表達問題最終得不到3級分。她提醒學生「如果我們只要答案，那就不會出在非選題了。」非選題就是側重說理、過程。

心測中心主任陳柏熹也說，數學非選題要求學生「講清楚」解題策略，表達合理且需完整，考生須把前後步驟、關聯性等都寫出，而非只寫出最終答案。

另外，謝豐瑞也說，非選第2題空白率仍偏高，評估是該題側重幾何推理，剛好是學生最害怕的數學內容。但也發現，只要該題有作答的學生，0分率並不高，代表下筆的學生多能認真看完題目，以幾何推理題而言，代表即便試題偏難，願意下筆的學生仍未放棄。

整體觀之，謝豐瑞說，今年非選題整體答題意願仍較去年高，主因在於題目較不需要很強的閱讀能力，就能看出情境中的數、量、形關係，但學生未能將複雜情境中的數、量、形關係，如實轉化為數學式的能力，教學現場能在加強引導。

數學 國中會考

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