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會考成績出爐！學生情緒大跳水 崩潰淚籲116年考生「別相信模考」
今（5日）早上8時開放查詢115年國中教育會考成績，今年全國712人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比率0.4%，比去年增加171人；1萬490人5科全Ｃ，比去年略增491人。
會考國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」方式，將成績分為「精熟（A）」、「基礎（B）」及「待加強（C）」3等級3個等級；精熟和基礎另有「++」和「+」2種標示，「++」指該等級前25%，「+」指該等級前26%至50%。
成績出爐後，眾多考生在社群平台上崩潰哀號，表示正式成績和模擬考相差甚遠，連帶影響原先預想的學校志願，用自身沉痛經驗提醒下一屆考生「別相信會考比模考簡單」。
不少考生因為成績不如預期感到受傷、情緒潰堤，曾有一名學生因會考失利大受影響、自我放棄，家長著急求助，許多家長建議給孩子一點時間、多多陪伴，也有人建議用「我的優勢卡」幫助孩子重新定位、提升自我肯定，別用成績定義整個人生。
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