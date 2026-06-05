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國中教育會考1262人作文拿6級分 2187人抱蛋…較去年大增

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴（右）表示，今年取得5、6級分的考生多能完整闡述觀察、感受、體悟，也能應用豐富的句型為文章增色。圖／教育部提供
文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴（右）表示，今年取得5、6級分的考生多能完整闡述觀察、感受、體悟，也能應用豐富的句型為文章增色。圖／教育部提供

115年國中教育會考寫作測驗題意方向為「賦予事物新面貌」，試題透過3種示例引導考生思考，文藻外語大學應用華語文系教授林雪鈴表示，今年取得5、6級分的考生多能完整闡述觀察、感受、體悟，也能應用豐富的句型為文章增色；但也有學生離題，或僅大量抄寫題幹、寫出未能表達意見的隻字片語，僅能取得0級分。

寫作測驗只要取得4級分或以上即達到基礎等級。心測中心統計，今年會考寫作測驗約78%考生能達到寫作能力基礎以上等級，取得4級分的學生計10萬5998人，占比59.78%最高；其次為5級分3萬718人，占比17.32%。1262人取得最高的6級分，創近3年新高；但也有2187人取得0級分，尤其0級分人數較去年753人大增。

林雪鈴說，今年寫作測驗「詞不達意」的狀況仍常見，也發現也許學生有想法，但不一定能寫出來，可能是平常文字練習不夠，沒有辦法把想法轉換成文字。今年零0分情況多包括學生僅寫出未能完整表意的隻字片語，或僅大量抄寫題幹示例說明，也有學生進行無意義的代換、縮寫、擴寫等，或僅擷取題幹中的部分詞語如「園遊會」、「以物易物」書寫。

林雪鈴表示，但取得5、6級分的考生，多在立意取材、結構組織、遣詞造句上有一定水準。寫作能力優秀的考生，可以完整闡述觀察、感受、體悟，段落佈局上也能縝密經營。今年試卷有不少佳作，多是考生能綜合運用描寫、抒情、議論等敘寫方式，具體且深刻地展現賦予事物新面貌的動機、構思、實踐，或其中的歷程與省思。

林雪鈴也舉例，今年試題學生多能實際取材，有學生寫將免洗筷改造成「連弩」，並從改造談到小時候與父親一起做模型的回憶，當連弩發射的當下，成就感也伴隨童年一同湧現；也有學生寫「矯正鞋」，過去曾穿著矯正鞋在跑步機上奔跑、流淚，待家裡想將矯正鞋拋棄時，學生則認為不應該把矯正鞋視為黑歷史，於是他將矯正鞋擦乾淨後再排列整齊，該考生的「新面貌」是從意義層面切入汙損的矯正鞋，可以是曾經努力過的光榮歷史。

「寫作是愈寫愈會寫，愈寫愈能想。」林雪鈴說，寫作是整理思路的過程，勤寫作學生的表達力就會提升，也是終生受用的能力。

作文

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