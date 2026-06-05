新竹世界高中退場 教育部：全數學生已轉學和畢業

新竹市私立世界高中傳出將退場，教育部今天表示，學生已全數轉學到其他學校，教師則將輔導安置，目前暫未接獲學校提出合併或退場計畫。

教育部今天表示，世界高中於114學年度報經同意停招新生；同年度的高二學生，已全數轉學至他校；高三學生則已於原校畢業，目前全校已無學生。

教育部表示，世界高中在申請停招時已有規劃，將尊重現有教職員的意願，協助輔導轉銜安置。

有媒體報導，世界高中打算將校地轉售給新竹康橋雙語學校。教育部表示，目前尚未接獲世界高中所屬法人申請將停辦學校，或與其他法人、學校進行合併，將持續關注世界高中依照私立學校法及相關規定辦理。