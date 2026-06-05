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新竹某國小謝師宴五星飯店開桌 「每人1650元」掀兩派論戰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
近日有新竹家長在網路發文，表示收到孩子學校的謝師宴通知，活動將於五星級飯店舉辦，每名學生需繳交1650元費用。圖／擷取自臉書新竹爆料公社
近日有新竹家長在網路發文，表示收到孩子學校的謝師宴通知，活動將於五星級飯店舉辦，每名學生需繳交1650元費用。圖／擷取自臉書新竹爆料公社

畢業季來臨，不少學校陸續舉辦畢業典禮及謝師活動。不過，近日有新竹家長在網路發文，表示收到孩子學校的謝師宴通知，活動將於五星級飯店舉辦，每名學生需繳交1650元費用，並共同分攤師長餐費，他認為雖標榜自由參加，但未參加的孩子可能會有壓力。不過，文章一出，引發兩極反應，另有家長們認為，謝師宴屬於家長與學生自主決定的活動，不願參加即可選擇缺席。

這名家長在新竹爆料公社發文，PO出家長同意書，指出為了感謝師長6年來的教導與陪伴，六年級班親會日前透過線上問卷徵詢舉辦謝師宴的意願，經統計，皆贊同舉辦。預計將於飯店用餐，預收每人1650元。

該名家長認為，謝師宴原本是學生表達對老師感謝的活動，但國小畢業生大多僅12歲左右，尚無經濟能力，實際負擔費用的仍是家長。若家中有兩名畢業生，相關支出可能超過3000元，對部分家庭而言並非小數目。家長質疑，感恩是否一定要透過高價餐宴來表達，一張卡片、一段感謝影片或一句真誠的道謝，或許更符合教育本質。

不過，也有網友們在文章留言串回應，這項活動有發問卷，謝師宴屬於家長與學生自主決定的活動，不願參加即可選擇缺席，應該尊重問卷後的決定；但也有認為雖然謝師宴通常標榜自由參加，但若班上大多數學生都出席，少數未參加的孩子可能感受到壓力，甚至產生被排除在外的感受等。

對於部分批評聲浪，發文家長後續表示，提出疑問並非反對感恩老師，也不是質疑參與者的選擇，而是希望社會能討論活動設計是否符合教育初衷。他認為，真正值得關注的並非參不參加，而是當有人選擇不參加時，是否仍能被平等看待，不需承受額外壓力或標籤。

新竹 畢業典禮

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