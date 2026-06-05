國中教育會考成績今天公告 712人拿5A+寫作6級…1萬490人拿5C

國中教育會考今天公告成績，根據心測中心統計，今年全國712人獲得5A和寫作6級分，占全體考生比率0.4%，比去年增加171人，1萬6293拿下5A和去年相近。但也有1萬490人拿、占比5.82％拿下5科待加強Ｃ，人數比去年略增491人，但學生占比仍低於6%。

國中教育會考國文、英語、數學、社會、自然5科計分採「標準參照」方式，依據事先制定的各能力表現標準，對各科進行「精熟」與「基礎」等級的門檻設定，將學生能力表現分為「精熟」、「基礎」及「待加強」3個等級，再透過測驗等化的技術檢核專家的設定結果。

心測中心副主任曾芬蘭表示，今年「精熟」等級門檻答對題數比率約占整份測驗的77%至91%，基礎等級門檻則約占37%至40%。以國文科為例，總題數為42題，答對36題可達「精熟」等級，答對題數比率約85.71%；答對17題可達「基礎」等級，答對題數比率約40.48%。

曾芬蘭也說，此次各科達「精熟」的人數百分比為17.41%至24.56%、達「基礎」的人數百分比為 47.32%至65.39%，「待加強」的人數百分比為11.90%至29.31%。

另根據各科等級加標示人數百分比統計，曾芬蘭說，國文科達精熟等級比率24.29%、英語科為23.37%、數學科24.56%，社會和自然較低分別為21.03%和17.41%；基礎等級國文科63.81%、英語科47.32%、數學科50.17%、社會科65.39%、自然科61.53%。

台師大心測中心表示，115年國中教育會已於6月5日上午8時起開放網路成績查詢，並於當日寄發成績通知單，考生可至國中教育會考網站（https://cap.rcpet.edu. tw）查詢。