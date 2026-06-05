青棒強校穀保家商擬116年起轉型 棒球隊未來動向受矚

青棒強校新北穀保家商校長嚴英哲指出，少子化衝擊下，規劃116年起停招現行職科，朝精緻高國中小學轉型。至於棒球隊不會解散，但是否留在原校或移轉至他校仍待討論。

位於新北市三重區的穀保家商創立於民國50年，創校時為初級中學，之後陸續設立高中普通科及工業、家政等科別，民國78年正式改制為「私立穀保高級家事商業職業學校」。其中，穀保家商體育班的棒球隊與桃園平鎮高中並列2大青棒強權，培育出許多國內外職棒好手，包括高志綱、陳冠宇、潘傑楷、林家正、林昱珉、孫易磊等球員都是穀保校友。

穀保家商校長嚴英哲日前接受中央社記者訪問表示，少子化是學校轉型最大的因素，去年台灣出生人數僅10萬多人，今年2月的新生兒數更剩下6000多人，再加上台灣多數國中家長與學生對於升學觀念是「先填公立再私立、先填高中再高職」，因此國內許多職業學校都陸續停招、轉型或退場。

嚴英哲說，觀察到少子化後家長更重視孩子的教育，未來市場將走向菁英化模式，因此目前規劃116學年度起停招現行職科及體育班，朝精緻的高國中小學體系轉型發展。

至於各界關心的棒球隊動向，嚴英哲表示，未來棒球隊是否留在原校，或移轉至其他學校都還不確定，預計下週和教育局開會討論。

長年資助球隊的穀保棒球隊創辦人蔡明堂回覆中央社記者，校方未來如何規劃他並不清楚，但若學校停招，棒球隊可能移轉至其他學校。他強調棒球隊不會解散，他會持續資助、培養這些好手，但球隊未來動向仍待校方與教育局開會決定。

嚴英哲感嘆，除了棒球隊之外，技職教育也是他非常捨不得放棄的一塊，他31年前來到穀保家商教書後，發現這些在國中不被看好的孩子非常厲害，在做蛋糕麵包、美容美髮、電腦繪圖等這些專業領域，每個學生都是他的老師，「不是每個人都適合念書，當這些不適合念書的人找到自己的興趣時，你就會看到他的亮點」。

他說，「我們對技職教育有信心，但整體社會氛圍並不這樣想」，少子化衝擊下，13年前日校還有2800多位學生，現在僅剩1100多人，學校10幾年來財務赤字，不是學校不願意堅持，是面對大環境變遷必須做出轉變。

嚴英哲指出，目前改制規劃尚未報到董事會，也尚未送件新北教育局，後續仍須經教育局審議、評估。今年暑假115學年度仍會正常招生，也絕對會以學生權益為優先，確保所有學生能順利畢業。

新北教育局回應，經向學校了解，穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務及招生作業均正常推動，學生受教權益不受影響。目前尚未接獲學校提出停招、停辦或改辦等相關計畫。

教育局說，穀保未來如有校務轉型或辦學方向調整規劃，均須依法規辦理，教育局將審慎審查，並以維護學生、家長及教職員權益為優先。