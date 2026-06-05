國中教育會考今天公布成績 上午8時開放查詢

北市大安區某明星國小發生學生長期情緒不穩傷人事件，一名小六學生近年偏差行為不斷，曾發生持刀恐嚇、燃燒衛生紙、高樓拋擲危險物等行為，學生上月又持刀傷人。議員發現，該生校安通報10次，卻都未有近一步處置，質疑體制上有瑕疵。市長蔣萬安允諾，因應現況，會在一個月內時間重新檢討相關制度。

2026-06-04 15:03