帶著標槍領縣長獎 周春米勉學子懷抱感恩的心

屏東縣政府今在縣府大禮堂舉辦縣長獎頒獎典禮屏北場，有337名畢業生獲頒縣長獎，縣長周春米致詞說，勉勵學生要懷抱感恩之心，記得一路以的支持與陪伴，勇敢邁向更高的人生階段，突破自我、超越極限。

今天縣長獎頒獎，也有學生展現活潑個性一面，大同高中高中部的縣長獎得主之一體育班的林立，是標槍及鐵餅選手，特別帶著標槍上台，跟縣長周春米一起開心合影。

今天縣長獎表揚，周春米說，今年典禮主題「榮耀啟航」，每一名獲獎學生成長歷程，都如同火箭發射前的準備過程，在日常學習、反覆練習與一次次挑戰中累積能量、校準方向。當知識轉化為實力、汗水凝聚為動力，便如同點燃引擎般，帶著堅定信念與夢想，勇敢奔向更遼闊的未來。

周春米說，特別感謝在場的家長與師長，長年以來陪伴與支持，是孩子們能穩健前行的重要力量，今日的榮耀不僅屬於學生，也屬於一路守護他們成長的每一個人。

「懷抱感恩的心」，周春米勉勵學生，學習的歷程雖然充滿挑戰與辛勞，卻是青春最珍貴養分。未來每個人都將面對不同人生道路與挑戰，記得一路以來持與陪伴，將這份力量化為前進的動能，就能勇敢邁向更高的人生階段，持續突破自我、超越極限。

高樹鄉高泰國中張傑惟，是學校直笛隊，在112學年度獲全國學生音樂比賽國中團體組優等，113及114學年度連續兩年獲特優。他提到，直笛練習中體會到精益求精的態度與責任，也在音樂與生活中培養細膩觀察力。平時喜愛繪畫、攝影，未來期盼能朝多媒體設計領域發展，持續用創作展現自我。

瑪家鄉北葉國民小學曾芯，114年度全國語文競賽排灣族語朗讀項目中榮獲特優。她自小在族語文化環境中成長，在家人細心陪伴與教導下，族語能力扎實且自然流暢。她分享，能夠在競賽中獲肯定，除自身努力，感謝家庭的支持與鼓勵，讓她更堅定傳承族語文化的使命。

屏東縣瑪家鄉北葉國民小學曾芯（右三），114年度全國語文競賽排灣族語朗讀項目中榮獲特優，今獲頒縣長獎。記者劉星君／攝影

屏東縣高樹鄉高泰國中張傑惟（中），是學校直笛隊，直笛練習體會到精益求精態度、責任，平時喜愛繪畫、攝影，未來期盼能朝多媒體設計領域發展，持續用創作展現自我，獲頒縣長獎與導師（右）、校長（左）合影。記者劉星君／攝影