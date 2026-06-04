桃園新興國中小畢典登場 校長用10首歌串成畢業祝福

小學、國中畢業生也能穿學士袍、戴學士帽撥穗！桃園新興國際中小學114學年度畢業典禮今天登場，現場媲美大學畢典。副總校長兼中小學部校長林繼生更端出獨創的「SEL畢業大禮包」，並串連10首流行歌歌名給予畢業生祝福，場面溫馨。

新興國際中小學今日畢典，不管是國中或國小畢業生，當天都換上色彩亮麗的學士袍與學士帽，並由桃園市教育局長劉仲成與導師輪番為學生撥穗，象徵邁入下一個學習階段，畫面隆重又溫馨。

林繼生以「我學習，故我在」、「我樂學，所以我精彩」期勉畢業生。他指出，面對來勢洶洶的AI時代，學生要培養AI難以取代的能力，懂得自我覺察、做好自我管理，具備同理心與共情力，能與人互動溝通並做出負責任的決定。

林繼生解釋，所謂的SEL，其中S代表Shin Shing（新興），E是Enjoy（樂在）、Explore（探索）、Evolution（進化）、Excellence（卓越），L則是Learning（學習），期許每位畢業生樂在學習、不斷探索進化，最終達到卓越。

林繼生也將祝福寄寓在歌名裡，他以韋禮安「如果可以」提醒學生把握每次成長機會；立定目標後，就要如周興哲「青春要用幾行詩來寫」、告五人「披星戴月的想你」般全力以赴；即使進步速度慢得像周杰倫「蝸牛」，也要學五月天「倔強」永不放棄，相信自己擁有張韶涵「隱形的翅膀」可以前進。

他也期許學生把新興校園的一切如盧廣仲「刻在我心底的名字」永遠珍惜，未來每一天都像八三夭「想見你想見你想見你」充滿想念，最後祝福畢業生有張雨生「大海」般的胸襟包容世界，並在周杰倫「太陽之子」的觀照下，迎向光明璀璨的人生。

總校長魏宏恩說，畢業不只是一個學習階段的結束，更是另一個階段的開始；學習如同大江大海，綿亙不斷、一點一滴累積，唯有持續累積才能創造學習奇蹟，盼畢業生莫忘初心。

桃園新興國際中小學114學年度畢業典禮今天登場，董事長、總校長、校長與全體畢業班導師、畢業生合影。圖／校方提供