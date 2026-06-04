蛋洗校園挨告！永春高中學生發文道歉 雙方完成溝通、學校撤告

台北市永春高中一名學生因為不滿學校對校園安全、性平事件的處理態度而蛋洗校園，昨天發文致歉，並稱與校方溝通後釐清並非有意掩蓋事件。校方也指誤會已解，撤告妨害名譽，並協助學生處理公訴部分。

台北市永春高中日前發生學生蛋洗校園事件，起因是學生質疑學校對於校園安全、性平事件的處理行政怠惰。

該名學生6月3日在社群平台Threads發文表示，「我是日前於永春高中進行之不當行為的行為人。在此，我想向學校師長、行政同仁、同學，以及社會大眾，就我所造成的不安與困擾，以及占用了公眾版面致上最誠摯的歉意。」

文中提到，「事後，本人已與校方完成溝通，並就相關事宜進行釐清，瞭解學校並非有意掩蓋任何事件，而是基於對個案的保密義務，以及避免對當事學生造成二次傷害，同時學校亦都有依法行政，未有行政怠惰之問題。」

永春高中接受中央社記者電話訪問時說明，該名學生於5月19日蛋洗學校。學校重視學生教育與輔導，並持續溝通一段時間，先讓家長理解孩子對學校行政作業有何誤解，說明學生質疑的事件，當事人個資須保密、不能透露，同時揭露相關法規規定、處理流程等資訊。

永春高中表示，後續經過溝通，學生已理解情況，並在社群平台發文澄清、說明及致歉。校方強調，學校與學生並非對立，而是共好關係。先前學校配合製作筆錄時，警方說明該名學生可能涉及妨害自由、妨害公務及妨害名譽，其中妨害名譽屬告訴乃論，學校已撤回；前2項則屬公訴罪，學校將持續協助學生向警方說明。

永春高中指出，經此事件，未來會讓學生了解處理流程，避免只看到事件發生，卻不清楚過程及結果而產生誤會。