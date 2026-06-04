山城變教室 瑞芳國小烏金課程啟發學習力
畢業前夕，新北市瑞芳國小六年級學生背起行囊攀登基隆山，在山頂完成畢業登高挑戰並領取畢業證書。這不只是畢業前的重要儀式，更是學校「瑞芳烏金STARS吧」特色課程的學習成果展現，讓孩子以大山為師，從認識家鄉出發，培養觀察環境、探究科學與關懷土地的能力。
新北市瑞芳國小長期深耕校訂課程，結合在地文史與自然環境特色，打造「瑞芳烏金STARS吧」系列課程，透過系統化教學設計，帶領學生從認識家鄉出發，培養探究能力與國際視野，讓山城成為最具特色的學習場域。
瑞芳國小團隊規劃「瑞芳生活誌」、「勇闖柑仔瀨」、「穿越水金九」及「閃耀烏金城」四大主題課程，並全面導入STARS教學模組，包括Spark(啟發)、Think(思考)、Apply(應用)、Reflect(省思)及Share(分享)五大步驟，引導學生從生活經驗出發，逐步建立自主學習與問題解決能力。
其中「勇闖柑仔瀨」課程中的六年級主題「基隆山為師－觀山知氣象」最具代表性。課程以生活諺語「出門看山勢」引發學生好奇心，進一步探討東北季風與地形的關係，並透過冷熱空氣對流實驗模擬降雨形成過程，將課堂知識與真實環境緊密結合。
此外，學生也透過畢業登高活動攀登基隆山，在挑戰自我的過程中體會自然環境的重要性，培養環境永續意識，並主動分享學習成果。瑞芳國小表示，希望透過特色課程讓整座山城成為立體教科書，厚植孩子的鄉土情感與科學素養，讓每一位學生都能在教育的淬鍊下，成為閃耀發光的新世代人才。
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