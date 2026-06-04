北市明星國小學生爆持刀傷人恐嚇 制度藏漏洞通報10次沒進一步處置

北市大安區某明星國小發生學生長期情緒不穩傷人事件，一名小六學生近年偏差行為不斷，曾發生持刀恐嚇、燃燒衛生紙、高樓拋擲危險物等行為，學生上月又持刀傷人。議員發現，該生校安通報10次，卻都未有近一步處置，質疑體制上有瑕疵。市長蔣萬安允諾，因應現況，會在一個月內時間重新檢討相關制度。

議員鍾沛君今天舉行記者會揭露大安區一所明星學校，一名小五生從2024年起就多次帶刀械、打火機到校，只要看人不順眼不管是同班同學還是其他學生，都會被伺機騷擾報復，甚至老師出面規勸也慘遭言語攻擊騷擾，叫老師跳樓、詛咒老師請喪假等，今年初起更變本加厲，不僅對同學疑似勒頸、施暴，甚至5月初還帶美工刀到校甚至劃傷學生。

該校家長會王姓會長說，上月發生流血衝突後，校方第一時間未報警，凸顯一線教師對於警方何時能介入，或許不太清楚，後來也陸續接收到許多家長陳情小孩遭攻擊，已不是單一個案，雖然校方每次都有按流程通報，但都是以個案處理，凸顯現行機制是否有所不足，應要有更即時處理方式，也要給一線老師更多支持。

校方表示，過程中都依照流程處置，校方也都與當事家長保持密切聯繫，家長也有帶孩童就醫，學校還有很多需要努力的地方，會持續精進，至於該生目前安排在家自習到畢業，校方初步做三個處置，包含對該生進行一定時數的法治教育；對於學生將升學的國中也會「面對面轉銜」，告知學生過往紀錄與狀況，以便國中端預防及準備，避免問題重演；也再度建議學生家長應帶學生尋求醫療協助。

鍾沛君質詢也指出，整起事件是體制上出了問題，包含通報機制為連貫，該生總共被校安通報10次，但每一件都是個案處理沒有串接，她認為若只要同一個人有發生兩次校安通報就應列入高度關懷，此外教育局更應與警察局明訂警察公權力何時應該介入校園的判斷。

教育局表示，未來將透過教育部校安通報系統資料，建置校安預警系統，針對同一學生於一定期間內多次涉及偏差行為、暴力衝突、自傷自殺、疑似霸凌或其他高關懷情形時，由系統主動提供預警資訊，供教育局及學校及早進行風險評估、召開個案會議及啟動跨單位合作機制，以利提前介入並降低事件再發風險。

針對警方教育機制，教育局將修正現行有關學生持有危險物品、暴力威脅等涉及人身安全事件之警方通報時機、程序及作業指引，協助學校兼顧學生輔導需求與校園安全維護，並持續強化與警政、社政及衛政單位之橫向聯繫與合作機制，提升校園危機事件整體應變效能。