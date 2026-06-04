桌面汙損宜蘭某國中索賠150元 家長不服：非故意破壞

這個學年度進入尾聲，宜蘭縣多所國中著手清查公物，確認課桌椅狀態，將在新年學度提供新生使用。不過，有學校發現桌面汙損，要求學生賠償150元，引起討論。校方說明，故意破壞才會求償，用意是養成學生愛護公物習慣；教育處表示，家長若認為有問題，可向學校提申訴。

宜蘭某所國中家長指出，孩子日前收到一張學生課桌椅損毀報告單，內容指桌面汙損，要求賠償物品修復費用150元。單子上也列出賠償維修收費標準，學生桌、椅若結構嚴重受損，有大面積刻字甚至挖洞等，單價800元，若是桌面、抽屜、椅子加強或修復等，則是150元到300元。

家長質疑，通知單上明明註明「正常使用不列入賠償範圍」，她的孩子是上美勞課時不小心畫到，絕對不是刻意破壞課桌椅，卻遭到校方求償，並不合理；並表示，孩子就讀班級約有20多名同學，據她了解至少有5人遭索賠，並非個案。

校方表示，學生入校時都會發給全新課桌椅，並宣導愛護使用，待學生畢業後，才能提供新生使用。學生畢業前，由老師做初步檢查，只要是正常損壞，絕不會要求學生和家長賠償，若家長有意見，會請總務處再次查看。

縣府教育處表示，並沒有訂定學生課桌椅保管要點，都是由各校自行認定，若家長有任何疑義，可以向學校提出申訴。也呼籲學生愛護公物，畢業前將課桌椅清潔並復原，給下一個使用的新生。

宜蘭某所國中以課桌椅汙損，向使用的學生索償150元，引起家長討論。圖／民眾提供