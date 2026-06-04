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北市議員質疑校安通報現漏洞 教局：檢討預警機制

中央社／ 台北4日電

北市議員今天揭露某國小的小六生出現多次脫序偏差行為，但通報後卻未列為同事件，質疑校安通報有漏洞，希望教育局檢討校安通報流程。教育局表示，會持續檢討精進預警機制。

國民黨台北市議員鍾沛君上午在議會召開「校安通報形同虛設？明星國小霸凌濺血，揭校方與教育局失能失職」記者會，包含學校家長會長、學生家長代表等人出席。

當事學校校長在記者會上回應，未照顧好孩子，先跟家長致歉，此個案因情緒不穩，校方都有設團隊支援老師，將會持續調整改進相關作法。

學校校長會後接受聯訪說，針對此個案將要求進行一定時數的法治教育，後續會把相關資料及發生狀況轉給此個案未來要就讀的國中，且會強烈建議家長帶個案就醫。

台北市教育局今天表示，此個案雖校方有通報，後續透過三級輔導資源介入，未來將積極跟警政、社福、衛生局處進行整合，且會持續檢討精進預警機制。

教育局主任秘書鍾德馨在記者會上說，未來如學生在校內有出現暴力等狀況，教育局將會主動聯繫校方了解個案狀況，並與警政衛生社福單位合作協助個案，針對如何向警方通報會積極向校方加強宣導。

教育局會後透過文字回應，涉及學生安全事件，應以維護學生安全及校園穩定為優先，針對此案，會持續督導學校依法妥處，並透過制度精進、預警分析、跨機關合作，協助學校及早辨識具高度關懷需求個案應提前介入，並提供必要支持，以維護學生受教權及校園安全。

學校家長會長在記者會提3項聲明，首先，校園安全不能等事件發生後才被重視，相關單位應要積極即時介入處理；家庭教育是孩子成長的第一道防線，孩子有偏差行為時，需要家庭學校與社會安全網共同合作；最後是外界應多支持第一線老師。

鍾沛君說，原本接受陳情時以為僅是單一個案，但深入了解才發現有非常多起案件，認為是校安通報的漏洞，她並非要探究個案，而是希望教育局檢討校安通報流程。

鍾沛君表示，個案在10度被通報為校安事件，依程序應先列管追蹤，但因校安通報系統無法把同一行為人造成狀況列為同事件，質疑系統有嚴重漏洞，才導致引發後續事件。

鍾沛君要求教育局應針對單一個案且被進行校安通報2次以上，需有長期進度管控，並明訂校內發生狀況的報警條件。

北市 鍾沛君 霸凌

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